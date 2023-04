Diplo e Dove Cameron “Use me (brutal hearts)”

Share

L’artista e producer multiplatino DIPLO è tornato con il nuovo singolo disponibile in digitale “USE ME (BRUTAL HEARTS)” in collaborazione con la cantautrice e attrice DOVE CAMERON e la leggenda vivente del country Sturgill Simpson, che si presenta per la prima volta con il nome di JOHNNY BLUE SKIES.

Il brano entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 28 aprile.

È online anche il videoclip ufficiale che vanta la partecipazione straordinaria di SEAN PENN: https://youtu.be/_OX3uUhgusM.

Il brano anticipa “Diplo Presents Thomas Wesley: Chapter 2 — Swamp Savant”, il nuovo album del suo progetto country in qualità di Thomas Wesley in uscita il 28 aprile. Il progetto è il secondo capitolo del disco certificato oro “Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil” che contiene la hit 6x Platino “Heartless” con Morgan Wallen, il singolo certificato Oro “Dance With Me” con Thomas Rhett e Young Thug e il brano “Lonely” con i Jonas Brothers.

Cover “Use me (brutal hearts)”

«Per prepararmi a questo nuovo progetto di Thomas Wesley, sono tornato a casa di mio padre in Florida e ne ho trascorsi sei mesi imparando a suonare la chitarra ed entrando in contatto con la natura – afferma Diplo – Ho provato molti cappelli da cowboy. Ho guidato molte motociclette e cavalcato molti cavalli, ho riflettuto su tutta la mia vita, la carriera e il legame con la musica country… Tutto è iniziato nelle paludi in cui sono cresciuto. Posso giurare che questo è il miglior singolo che abbia mai realizzato».

Nel corso della sua ormai ventennale carriera, Diplo ha collaborato con le più grandi superstar ed è stato in tour in tutto il mondo. Nato in Mississippi e cresciuto in Florida, lui e la sua etichetta Mad Decent continuano a sostenere generi e artisti di ogni parte del mondo, e tra le varie iniziative ci sono anche una casa editrice e svariati libri, film e progetti televisivi. Tredici volte nominato ai Grammy, Diplo è inoltre membro degli iconici Major Lazer, degli LSD, il supergruppo psichedelico con Sia e Labrinth il cui album di debutto conta oltre 3 miliardi di stream, e dei Silk City con Mark Ronson – il cui singolo certificato Platino “Electricity” con Dua Lipa ha vinto un Grammy e ha raggiunto i vertici di tutte le classifiche. Di recente Diplo ha inoltre pubblicato il nuovo singolo “Wasted” con il suo progetto country parallelo Thomas Wesley, tornando a produrre nuova musica country dopo l’album del 2020 “Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil”, che contiene i singoli “Heartless” con Morgan Wallen (6x Platino), “Dance With Me” con Thomas Rhett e Young Thug (Oro) e “Lonely” con Jonas Brothers. L’ultimo singolo “Use Me (Brutal Hearts)” con Dove Cameron e Sturgill Simpson (Johnny Blues Skies), fa parte del suo album “Diplo Presents Thomas Wesley: Chapter 2 — Swamp Savant” in uscita il 28 aprile.