Dove Cameron annuncia il nuovo brano “Too much”

Sarà in radio da venerdì 7 marzo TOO MUCH (Disruptor Records/Columbia Records), il nuovo ed elettrizzante singolo di Dove Cameron, cantautrice multiplatino e attrice vincitrice di un Emmy, già disponibile in digitale (QUI).

Un inno grintoso, carico di energia e perfetto per il club, Too Much approfondisce l’estetica dark-pop distintiva di Dove, mescolando una voce sensuale, un ipnotico beat dal sapore rétro e un ritornello irresistibile. Il brano è una celebrazione senza compromessi del valore di sé stessi e dell’individualità, trasformando la classica critica di essere “troppo” in un’audace dichiarazione di potere.

Un mantra per chiunque sia mai stato definito “Too Much”.

Dove, parlando di Too Much, afferma: “Ho scritto questa canzone basandomi sulla mia esperienza, un’intera vita in cui mi sono sentita ‘too much’ ovunque andassi. L’ho scritta anche per chiunque si sia mai sentito dire di farsi più piccolo o di spegnere la propria luce per il conforto degli altri. Per me è diventato un mantra: non devo mai rimpicciolirmi per adattarmi alle aspettative altrui, e chiunque mi chieda di farlo non è qualcuno che vuole davvero il meglio per me, come invece io lo voglio per loro. Too Much parla davvero di rivendicare il proprio potere e la propria interezza, e di imparare a non abbandonare parti di sé per nessuno, indipendentemente dal tipo di relazione. Se ti è mai stato detto che sei ‘too much’, in realtà ciò che stavano cercando di dire è che non sono in grado di contenere la tua immensità. E quello è un posto in cui nessuno di noi ha bisogno di stare. Sii immenso. Senza darti limiti”.

“Too Much” è il primo brano di Dove dopo il suo album “Alchemical: Volume 1”, che includeva tracce di spicco come il singolo certificato doppio platino “Boyfriend”, con oltre 1 miliardo di stream in tutto il mondo, oltre ai brani “Breakfast” e “Lethal Woman”. La musica di “Alchemical Vol. 1” le ha valso sia un VMA che un AMA nella categoria “Best New Artist”. Questo nuovo singolo segna l’inizio di un capitolo entusiasmante nella sua carriera musicale, fondendo un’intensità cinematografica con un messaggio audace di autodeterminazione.

DOVE CAMERON

Con oltre 47 milioni di follower su Instagram, 1,9 milioni su X e 13,5 milioni su TikTok, Dove Cameron sta attirando più attenzione che mai, affermandosi come una vera artista poliedrica destinata a dominare l’industria. Il suo singolo di successo, “Boyfriend” — uscito a febbraio 2022 e con oltre 1 miliardo di stream globali — può essere descritto come un brano di noir-pop potente, diventato un inno queer amatissimo. Dalla sua uscita, “Boyfriend” è stato certificato doppio platino, ha raggiunto un impressionante #2 nella U.S. Top 40 Pop Chart di Billboard ed è entrato nella top 20 della Hot 100 Chart. Il video musicale ha superato gli 88 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dopo “Boyfriend”, Dove ha pubblicato il singolo “Breakfast”, che ha accumulato oltre 200 milioni di stream globali, accompagnato da un video musicale con un forte messaggio su disuguaglianza di genere e dinamiche di potere, in risposta all’attacco della Corte Suprema alla sentenza Roe v. Wade. Fan e critica hanno elogiato l’uscita del suo singolo “Bad Idea”, che ha superato i 40 milioni di stream globali. Ha anche pubblicato “Girl Like Me”, una rivisitazione del successo del 1994 “Girl Like You” di Edwyn Collins, con oltre 14 milioni di stream globali. Inoltre, ha collaborato con Khalid nella sensuale ballata “We Go Down Together”, che ha superato gli 80 milioni di stream globali.

Ha recentemente concluso le riprese della sua nuova serie TV “Obsession” —un thriller erotico e psicologico basato sul romanzo di successo 56 Days, prodotto da James Wan e Atomic Monster per Amazon. Tra i suoi recenti progetti figurano anche “History of the World: Part II” di Mel Brooks e la serie candidata agli Emmy di AppleTV+, “Schmigadoon!”.

Oltre alla musica e alla recitazione, Dove si è affermata anche come icona dell’alta moda, diventando il volto delle fragranze Balmain, collaborando con marchi di lusso come Valentino, Coach e Carolina Herrera e conquistando le copertine delle riviste di moda di tutto il mondo.

Comunicato Stampa: Sara Sisti