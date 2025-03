La Prima Estate annuncia l’headliner Lucio Corsi

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Dopo aver svelato la lineup del primo weekend dal 20 al 22 giugno, La Prima Estate, il festival a Lido di Camaiore tra i più attesi dell’estate italiana, si prepara ad annunciare il primo di tre appuntamenti speciali per il secondo weekend, in programma dal 27 al 29 giugno.

Tre giornate tematiche che vanno ad aggiungersi al già ricco e prestigioso cartellone della quarta edizione.

Sarà Lucio Corsi l’headliner di domenica 29 giugno: al Parco BussolaDomani sale sul palco il cantautore che ha conquistato tutta Italia con la sua “Volevo essere un duro”, tra i protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha ottenuto il secondo posto e il Premio della Critica Mia Martini. L’artista toscano, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, presenta dal vivo il nuovo album in uscita in digitale il 21 marzo, un’occasione speciale per vivere le sue nuove canzoni e riscoprire il repertorio di un cantautore unico che fonde sonorità folk e rock d’autore con un tocco visionario.

In apertura tocca a Peter Cat Recording Co., la band di Nuova Delhi nota per la sua capacità di spingersi oltre ogni confine grazie a sonorità che riflettono sia le proprie radici indiane che una sensibilità globale. Dopo essersi esibiti in un tour sold-out in tutto il mondo, presenteranno le canzoni dell’ultimo disco Beta per portare sul palco de La Prima Estate la loro poliedrica fusione tra indie, bossa nova, jazz e psichedelia.

Una proposta sempre vivace quella de La Prima Estate, che guarda all’attualità ma allo stesso tempo non teme sperimentare.

Dopo un fine settimana (20-21-22 giugno) con Kings of Leon, Air, St. Vincent, Mogwai, Tv On The Radio, Spiritualized, Yard Act, Calibro 35 e Nic Cester, una nuova serata che punta sulla versatilità e sullo spessore artistico, con lo sguardo sempre attento al meglio della scena italiana e internazionale.

Un tassello in più che si aggiunge all’edizione 2025 di un festival per chi ama la buona musica e ama viverla in uno spirito di comunità, con il mare sullo sfondo e tante e tanti nomi da riascoltare o scoprire ogni giorno.



I biglietti per domenica 29 giugno sono disponibili da martedì 4 marzo dalle ore 12:00 su www.ticketone.it

L’abbonamento weekend (dal 20 al 22 giugno) è acquistabile su www.ticketone.it

Powering partner de La Prima Estate è Farmaè; il Comune di Camaiore e la Regione Toscana sono i partner istituzionali.

Radio Mediaset da quest’anno è partner del festival garantendo il supporto di tre radio del suo gruppo, Virgin, 105 e Radio Montecarlo, che diventano radio ufficiali de La Prima Estate 2025.

Comunicato Stampa: Giulia Di Giovanni – GDG press