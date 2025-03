Teatro Tor Bella Monaca: gli spettacoli dal 6 al 9 marzo

Share

🔊 Clicca per ascoltare

La programmazione del Teatro Tor Bella Monaca continua con la grande Cinzia Leone in scena Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!

Lo spettacolo, già sold out per tutte le repliche, è un viaggio divertente e toccante alla scoperta della “mammità”, esplorando con leggerezza e profondità il distacco dal cordone ombelicale, l’influenza delle madri sulle proprie figlie e il circolo che si perpetua di generazione inNgenerazione. Lo spettacolo offre uno spunto comico su come una madre, nel bene e nel male, condiziona i pensieri e i comportamenti della figlia, trasmettendo un’impronta che si ripercuote sulle generazioni future. Il pubblico vivrà un’esperienza unica, dove Cinzia Leone, con la sua energia e il suo linguaggio senza filtri, esplorerà tematiche universali e talvolta imbarazzanti, come il rapporto tra madre e figlia, la complicità e le difficoltà del legame. Un mix di riflessioni sul cordone ombelicale, simbolo di un amore profondo, ma anche di un legame che spesso crea insicurezze e conflitti interiori. La spettacolarità del monologo è arricchita dalla presenza di una “suggeritrice vivente”, una curiosa forma meta-teatrale che aggiunge un elemento di spontaneità e imprevedibilità allo spettacolo.

39 scalini, il thriller irresistibile di Alfred Hitchcock arriva al Tor Bella Monaca interpretato da Alessandra Barbonetti, Alessandro Martorelli, che ne cura anche la regia, Alessandro Scafati, Antonio Pellegrini. Quattro attori per 40 personaggi, in un noir divertente, serrato e velocissimo! Tratto dall’avvincente giallo di Jhon Buchan e dal memorabile film di Alfred Hitchock è stato trasformato da Patrick Barlow in un’esilarante commedia teatrale. Una storia che ha tutti gli ingredienti tipici dei thriller in stile anni ’40 ma con gli aspetti parodistici della commedia. Una velocità di esecuzione degli attori che si trasformeranno di volta in volta, anche contemporaneamente, in buoni, cattivi, uomini, donne e persino oggetti inanimati, trascinando lo spettatore in un alternarsi continuo di intrighi, inseguimenti spettacolari, colpi di scena e gag esilaranti.

Dal 14 al 16 marzo è in scena Fanny, una commedia di Rebecca Déraspe, canadese del Quebec, che ci racconta con delicatezza ed umorismo come l’immaginario delle donne riesca a mettere in crisi i modelli e i luoghi comuni. Fanny e Dario, cinquantenni, sono una coppia solida, innamorata e felice, tuttavia nella loro vita manca qualcosa (forse un figlio ) e decidono di affittare una stanza ad Alice, giovane studentessa di filosofia. Le idee di Alice scuoteranno il mondo apparentemente stabile di Fanny e la donna, dapprima disorientata, inizierà a ridisegnare i contorni della propria esistenza, fino a cambiare completamente il suo modo di stare al mondo. A contatto di Alice, Fanny si rende conto dello stupefacente divario che c’è tra i giovani e quelli della sua età, ed accetta di mettersi in discussione. Anche se scomodo, questo “tuffo” in un mondo nuovo le sembra l’unico modo per far “rientrare” la vita, quella vera, in sé stessa. L’unico modo di tornare a vivere con pienezza in questa società “fuor di sesto”. Fanny, sconvolta e sconvolgente, ci porta quindi, un messaggio di speranza sulla possibilità che ha ciascuno di noi di cambiare le cose. In scena Maria Cristina Gionta e Adriano Evangelisti, con Camilla Pujia e Francesco Nuzzi e con Angelica Accarino, Anita Farina, Carmine Cacciolla, Alessandro Chiodini, Flavia Ferru Nicole Desiderioscioli, Chiara Laccarino, Chiara Silano, diretti da Silvio Giordano.

Il 16 marzo spazio alla musica con Afrodivas / Blues, R’N’B’, Soul.

Sul palco con Alessandra Procacci al pianoforte Licia Missori e alla conduzione Giancarlo Arientoli. Un intenso concerto acustico piano – voce dedicato alle donne, un sentito omaggio alle grandi interpreti blues, r’n’b, soul. Alcune delle più belle canzoni di Etta James, Nina Simone, Aretha Franklin, Tina Turner, Gloria Gaynor, Fugees, Whitney Houston, Mariah Carey, Alicia Keys, Beyoncé, Rihanna… interpretate dalla splendida voce di Alessandra Procacci accompagnata al pianoforte da Licia Missori. Con introduzione e brevi interventi del conduttore.

Teatro Tor Bella Monaca – Arena Teatro Tor Bella Monaca

Via Bruno Cirino angolo Via Duilio Cambellotti raggiungibile con Metro C o Linea Bus 20

Ampio parcheggio disponibile



Per informazioni e prenotazioni:

Telefono 062010579 (dalle 10:30 alle 19:30)

Messaggi whatsapp 3920650683

promozione@teatrotorbellamonaca.it



Botteghino: dal martedì alla domenica dalle 10,30 alle 21,30

www.teatrotorbellamonaca.it – www.teatriincomune.roma.it

Acquisto online su Vivaticket

BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro

GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci