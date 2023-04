In uscita l’album di Paola & Chiara

Share

Dopo aver marchiato a fuoco (e glitter!) il 73esimo Festival di Sanremo, e spopolato ovunque con la #Furoremania, PAOLA & CHIARA tornano asorprendere i fan con un annuncio mozzafiato: il 12 maggio è tempo di PER SEMPRE, il nuovo ed entusiasmante progetto discografico delle sorelle Iezzi che vedrà la luce su etichetta Columbia Records/Sony Music Italy.

Disponibile da oggi in pre-order e pre-save, PER SEMPRE è la chiave d’accesso al nuovo scintillante universo del pop duo più iconico della musica italiana, uno scatto inedito delle sorelle Iezzi che le ritrae nelle loro più comode dancing shoes, pronte a stupire con una tracklist tutta da cantare e ballare a ritmo di irresistibile celebration: un concentrato di emozioni e good vibes destinato a rimanere nel tempo, per sempre.

Per rendere ancora più memorabile questa celebration, il disco è stato pensato in sei diversi formati glam in pieno stile PAOLA & CHIARA: CD silver foil digisleeve, CD silver foil digisleeve autografato; CD jewel box con aluminium pack; LP bianco, silver foil sleeve autografato; LP nero, Silver foil sleeve; LP rosa, silver foil sleeve autografato e numerato.

L’album arriva alla vigilia degli show milanesi del PAOLA & CHIARA PER SEMPRE, l’elettrizzante avventura live prodotta da Vivo Concerti che dopo la data zero del 5 maggio (@Live Club di Trezzo sull’Adda) farà tappa al Fabrique di Milano il 13/5 (sold-out) e il 14/5 per poi toccare Roma il 19/5 e 20/5 all’Auditorium Conciliazione. Anche la calda stagione dei live verrà travolta dall’incontenibile energia delle sorelle Iezzi con il PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE, la tournée che tra luglio e settembre illuminerà i festival e le piazze più importanti d’Italia a ritmo dei brani più amati e dell’immancabile Furore, già Disco d’Oro.

I biglietti per il PAOLA & CHIARA PER SEMPRE e il PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Cover Paola e Chiara “Per Sempre”

CALENDARIO PAOLA & CHIARA PER SEMPRE

Venerdì 5 maggio 2023 || DATA ZERO Trezzo sull’Adda (MI) @ Live Club

Sabato 13 maggio 2023 || Milano @ Fabrique SOLD-OUT

Domenica 14 maggio 2023 || Milano @ Fabrique

Venerdì 19 maggio 2023 || Roma @ Auditorium Conciliazione

Sabato 20 maggio 2023 || Roma @ Auditorium Conciliazione

CALENDARIO PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE

Venerdì 14 luglio 2023 || Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza Trento e Trieste

Martedì 1 agosto 2023 || Francavilla al Mare (CH) @ Piazza Sant’Alfonso

Domenica 20 agosto 2023 || Lignano Sabbiadoro (UD) @ Arena Alpe Adria

Domenica 3 settembre 2023 || Verona @ Teatro Romano

Giovedì 7 settembre 2023 || Moncalieri (TO) @ RITMIKA FESTIVAL PalaExpo

Sabato 9 settembre 2023 || Brescia @ Castello di Brescia