Parte questa sera il tour di LDA

Manca ormai pochissimo e LDA sarà protagonista del suo primo vero tour, l’”LDA LIVE”, tre speciali appuntamenti che vedranno l’artista presentare dal vivo i suoi successi da milioni di stream e i nuovi brani del suo secondo progetto discografico, “Quello che fa bene” (Columbia Records/Sony Music Italy), fuori in formato fisico e digitale al link https://Columbia.lnk.to/LDA.

LDA ha svelato in questi giorni i nomi degli amici che saliranno con lui sul palco e gli opening act delle diverse date, dandoci così già un assaggio di quelli che si preannunciano come 3 concerti imperdibili. ALBE sarà presente in tutte i live, a lui si aggiunge AKA 7EVEN a Milano e Napoli. Nella città partenopea ci saranno anche ASTOL, CRYTICAL e PEPPE SOKS e a Roma ASTOL e CRYTICAL. I concerti avranno anche degli artisti in apertura, scelti appositamente da LDA.

Questi i dettagli delle date del tour, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD:

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

opening Giamba + Giacomo Vianello + Nico Kyni

ospiti ALBE + AKA 7EVEN

21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI

opening Giamba + Federico Di Napoli + RASS

ospiti ALBE + AKA 7EVEN + ASTOL + CRYTICAL + PEPPE SOKS + SPECIAL GUEST

23 APRILE 2023 – ORION CLUB – CIAMPINO (ROMA)

opening Giamba + Rioda Forego

ospiti ALBE + ASTOL + CRYTICAL

Ulteriori info: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it

“Quello che fa bene” contiene il brano di Sanremo “Se poi domani” e altre 14 tracce che racchiudono sonorità e generi musicali diversi: “Il tema principale – commenta l’artista – è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo. Il titolo è ‘Quello che fa bene’, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita. Adesso non vedo l’ora di portarlo live!”

Nella tracklist di “Quello che fa bene” sono presenti anche “Se poi domani” e “Oggi sono io” con Alex Britti, che i due artisti hanno eseguito sul Palco dell’Ariston durante la serata dedicata alle cover. Queste tutte le tracce dell’album:

“Giostre” “Quello che fa bene” “Uh-la-la” “Il Silenzio parla” “Tremi” feat. Aka 7even “Ex” “Toxic love” “Cado” con Albe “Scappi o rimani” “Cara Napoli,” “Se poi domani” “Litigare sottovoce” “Weekend” “Luca” “Oggi sono io” feat. Alex Britti

Nato nel 2003 a Roma, LDA muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano già all’età di 13 anni, proponendo su YouTube cover di brani di alcuni grandi artisti italiani e internazionali. Nel 2017 pubblica il suo primo inedito, “Resta”, uscito in seguito al feat con Il Mago, che gli chiede di collaborare al suo brano “Orizzonte”, dopo aver notato le sue performance online. Nel 2020 è uno dei protagonisti del singolo “Buongiorno” di Gigi D’Alessio, insieme a Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. Nello stesso anno, inoltre, collabora con Astol e Robledo al brano “Vediamoci stasera”. A marzo 2021 lancia il suo secondo singolo “Vivimi”, uscito pochi mesi prima di entrare nella scuola di Amici. Durante il percorso nella scuola, LDA ha presentato quattro brani inediti, primo dei quali è “Quello che fa male”, certificato prima oro e poi platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). Ha pubblicato in seguito “SAI” (prod. D. Whale), “Scusa” (prod. D. Whale) e “Io volevo solo te” (prod. Michele Canova Iorfida), tutti singoli che hanno reso LDA uno degli allievi più amati di Amici21, facendogli conquistare oltre 60 milioni di streaming (audio e video) e l’affetto delle centinaia di migliaia di fan che lo seguono giornalmente. Dopo aver lanciato il singolo “BANDANA”, certificato disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), LDA ha pubblicato a maggio di quest’anno il suo omonimo album d’esordio. A luglio esce “Lo Que Mas Nos Duele”, una versione bachata della hit “Quello che fa male” e a novembre “Cado”, scritta insieme ad Albe. L’artista ha inoltre annunciato le prime date del suo tour, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD, previste ad aprile 2023, che toccheranno Napoli, Milano e Roma. LDA è stato in gara tra i Big della 73^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani”, contenuto nel suo nuovo album “Quello che fa bene” (Columbia Records/Sony Music Italy), uscito venerdì 17 febbraio.