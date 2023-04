Un successo per la Disability Pride Torino

Share

Dopo qualche giorno di meritato riposo, utile per “ricaricare le pile” dopo giornate molto intense, lo possiamo dire con certezza: il Disability Pride Torino è stato un successo. La prima edizione cittadina della parata dell’orgoglio delle persone disabili e neurodivergenti, organizzata da 17 realtà del territorio tra associazioni e startup coordinate dalla Cellula di Torino dell’Associazione Luca Coscioni, è stata infatti in grado di superare le polemiche della vigilia portando a manifestare nelle strade e nelle piazze del centro di Torino circa 1000 persone, un risultato davvero inaspettato e sorprendente. Il corteo, guidato dagli esponenti delle organizzazioni che fanno parte del Coordinamento Disability Pride Torino e accompagnato dalla musica del dj Gabriele Capponi, ha sfilato nelle strade e nelle piazze del centro storico al grido di “Nulla su di noi senza di noi” in un’atmosfera di grande festa e armonia: i partecipanti hanno percorso tutta Via Roma attraversando Piazza CLN, Piazza San Carlo e infine Piazza Castello, radunandosi sotto al palco allestito tra Palazzo Madama e Piazzetta Reale; anche il Sindaco Stefano Lo Russo e diversi membri del Consiglio Comunale.

A intervenire, durante il “gran finale” presentato dalla Presidente di APRI Dajana Gioffrè e dal giornalista di Associazione Volonwrite Marco Berton, sono stati l’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità della Città di Torino Jacopo Rosatelli, la Consigliera Metropolitana a Politiche Giovanili, Sociali e di Parità Valentina Cera, la Delegata del Rettore per l’Inclusione di Studenti e Studentesse con Disabilità dell’Università degli Studi di Torino Cecilia Marchisio, Alice Vigorito del Disability Pride Network e del Collettivo Abbatti le Barriere, la Coordinatrice del Disability Pride Torino e della Cellula Torino dell’Associazione Luca Coscioni Miriam Abate, Sara Lanzone, il Presidente della FISH Piemonte e Consigliere di APRI Pericle Farris, Luca Minici del Coordinamento Torino Pride, il Consigliere di APRI e Co-Fondatore di Novis Games Marco Andriano, l’atleta di boccia paralimpica della Lupus 2004 Lecce e membro del Collettivo Universitario MaiUltimi Angelo Greco, il co-fondatore e chief community officer di We Glad Paolo Bottiglieri, il co-fondatore e chief executive officer di AccessiWay Edoardo Arnello, il country manager di Exclusive Networks Augusto D’Antinone e l’Associazione Los Angelitos di El Salvador.

Visti i grandi risultati ottenuti in termini di partecipazione e coesione della manifestazione, il Disability Pride è stato in grado di portare anche a Torino la forte volontà di farsi vedere, conoscere e riconoscere da tutta la cittadinanza come persone disabili e neurodivergenti, per contrastare pratiche e costruzioni sociali abiliste senza farsi condizionare dai pregiudizi e dagli stereotipi discriminatori radicati nella società. A scendere in piazza, inoltre, sono stati i diritti, esplicitati sotto forma di rivendicazioni su temi quali cura e assistenza, barriere architettoniche, barriere digitali, barriere culturali, mobilità e accessibilità, cittadinanza attiva, universal design, lavoro e istruzione; le stesse sono state inserite nel Manifesto del Disability Pride Torino, consultabile e scaricabile a questo link: https://docs.google.com/viewer?url=https://d1fdloi71mui9q.cloudfront.net/XnwLDRSsqmYZqKT3llyg_Manifesto_Disability_Pride_Torino_2023.pdf.

L’appuntamento di sabato 15 aprile rappresenta solo il punto di partenza di un percorso di condivisione aperto e destinato a proseguire, crescere e rafforzarsi nel tempo, con l’obiettivo di allargare la collaborazione a sempre più persone e organizzazioni e di costruire in sinergia un’edizione 2024 del Disability Pride Torino ancora più grande e partecipata.

I ringraziamenti, infine, vanno a tuttele realtà che hanno contribuito alla realizzazione del Disability Pride Torino

Associazioni organizzatrici: Associazione Luca Coscioni – Cellula Torino, APRI Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti, UICI Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Torino, AIAS Associazione Italiana Assistenza Spastici Torino, Associazione Volonwrite, Associazione CONteSTO, Associazione ZeroTre, Collettivo Mai Ultimi UNITO, Oltranza Festival e Abbatti le Barriere. Startup organizzatrici: AccessiWay, WeGlad, WillEasy, Travelin, Cityfriend, Iocivado e Novis Games. Sponsor: Associazione Luca Coscioni, Accessiway, Exclusive Networks. Enti patrocinanti: Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino.