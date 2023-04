“Hype” il nuovo singolo del trapper Lil Fear

Share

Il nuovo singolo di Lil Fear, pubblicato e distribuito dall’etichetta discografica Emergency TS Music il 14 marzo del 2023, è intitolato “Hype” ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il titolo del brano è presente sin all’inizio del ritornello ed è messo in luce dall’artista perché è proprio fare “hype” ciò su cui si è concentrato maggiormente negli ultimi anni, con l’obiettivo di tornare all’interno della scena musicale in maniera forte dopo un lungo periodo di pausa.

“Hype” è un brano molto introspettivo, all’interno del quale il cantante confessa i suoi più profondi pensieri riguardo a sé stesso, riflettendo sia sulla sua persona sia sui suoi amici più stretti. Il rapper si dichiara esplicitamente stanco della situazione in cui vive, perché non è disposto ad accettare nessuna altra strada da percorrere se non quella inerente all’ambito musicale. Insiste particolarmente sul profondo legame che lo lega alla musica, accennando molto vagamente al periodo della sua vita passato per strada; nonostante il trapper sostenga di essere ancora riluttante a parlare di questo argomento all’interno dei suoi testi, dimostra un tentativo di apertura a questo argomento per rafforzare la sua street credibility.

Durante la canzone il cantante cita il famoso proverbio “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, frase utilizzata per riferirsi alla sua situazione personale.

Biografia

Alberto Vendramin, in arte Lil Fear, è un trapper e driller classe 2000. Il cantante di Paese (Treviso), chiamato dagli amici “Lillo”, sostiene di aver avuto un passato un po’ burrascoso, ma che abbia sempre sentito l’esigenza di farsi notare.

Nel 2014 si avvicina al mondo della musica attraverso il beat-box, fino a quando nel 2017 inizia a scrivere canzoni autobiografiche, incoraggiato da alcuni amici che si divertivano a fare freestyle.

Il rapper inizia a concentrarsi sulla scrittura e, insieme a ciò, comincia per lui un periodo della sua vita che lo porta a chiudersi in sé stesso per quasi due anni, nel tentativo di maturare dal punto di vista personale e artistico, cercando di essere sempre il più oggettivo e autocritico possibile per poter avere finalmente una rivalsa su chiunque abbia avuto un’influenza negativa su di lui e lo abbia condotto sulla strada sbagliata.

Il 28 giugno del 2019 esce infatti il primo singolo di Lil Fear, intitolato “Hit That”, e dopo meno di un mese, il 19 luglio del 2019, viene pubblicata la sua seconda canzone di nome “Frisbee”, in collaborazione con John Ash, che raggiunge su Spotify oltre i tremila ascolti. Nello stesso anno, il 7 ottobre, il cantante pubblica un brano con il nome di “Senza Titolo”.

Dopo l’intenso anno di pubblicazioni il 19 marzo 2020, in piena pandemia, esce il suo primo album, intitolato “Bipolare”. L’album comprende undici canzoni, di cui due sono state realizzate in collaborazione con Origvmi – il brano intitolato “Rainbow” – e MaSi? – con “Emozioni Miste”.

Il testo del nuovo singolo di Lil Fear, intitolato “Hype”, è disponibile qui:

Io mi chiedo come mai

Io non riesco a stare hype

Sento mamma che mi chiama

Torno a casa con la grana

Lei mi chiede come mai

Tu là fuori cosa fai

Io rispondo sta tranquilla è per domani già lo sai

Io scrivo piangendo

Lacrime scendono mentre penso a come fare

pensando alla musica come piano principale

Non è facile andare ma non voglio rinunciare

Dopo tutti ‘sti anni qualcosa lo devo dimostrare

Ed eccomi qui

Assieme alle skill

Che mi porto dietro

Da quando son bimbo

E tu vieni qui

Attacca quel beef

Che ora c’ho fame

Sto fuori dal bando

Ed è già tanto se sto uscendo

Tre, quattro bambini comprano un extendo

Ora sta nascosto in bando

Cosa vuole che ci faccia

Sono figli della mala

Sono stato in silenzio

E non sa che cosa ho visto

Chi non è stato in silenzio

Giuro che non l’ho più rivisto

Io mi chiedo come mai

Io non riesco a stare hype

Sento mamma che mi chiama

Torno a casa con la grana

Lei mi chiede come mai

Tu là fuori cosa fai

Io rispondo sta tranquilla è per domani già lo sai

Di nuovo nel bando

Quiere che lo intente

Quiere che lo intente

Basta fare i gansta

Stai bene su snap a fare i fuochetti

Mi son preparato

È tempo del lancio

Non voglio tornare

Nemmeno parlare

Non sai cosa sento

Quello che non pensi

Se lo pensi attento

Io non mi ci metto

Perché non ho tempo

Ma nemmeno scazzi

Se vuoi fare il serio

Parliamo nel bando

Solo per affari

Se tu non mi frutti

Non devi guardarmi

Il tempo è denaro

Io voglio ingrandire la maison

Se sarò sempre io non lo so

Il lupo perde il pelo non il vizio

Non cambia se non l’hai mai visto

Io mi chiedo come mai io non riesco a stare hype

Sento mamma che mi chiama torno a casa con la grana

Lei mi chiede come mai tu la fuori cosa fai

Io rispondo sta tranquilla è per domani già lo sai

In seguito sono disponibili i canali social su cui è possibile ascoltare Lil Fear:

– Instagram: https://instagram.com/lilfear__?igshid=YmMyMTA2M2Y=

– Spotify: https://open.spotify.com/track/0WQSnxwCqvFqnICPe5mwWs?si=-3cepyQFTaKRsnJdEWUO2A

– Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=e2-SPsv5U-o