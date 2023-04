Gli Omini sul palco degli I-Days Milano

Share

Sono gli OMINI, la giovane band che si sta facendo largo nella scena rock italiana, i nuovi opener che sabato 15 luglio scalderanno il palco dell’Ippodromo SNAI La Maura prima degli ARCTIC MONKEYS per la serata conclusiva degli I-Days Milano Coca Cola, il festival che questa estate renderà Milano il cuore pulsante della grande musica live. Sul palco la stessa sera prima del main act anche THE HIVES e WILLIE J HEALEY.

Gli OMINI, reduci dal successo nell’ultima edizione di XFactor, dove si sono fatti apprezzare per la loro reinterpretazione di brani iconici della musica rock, sono tra i nomi più in vista della nuova generazione di rock band. Sul palco degli I-Days Milano Coca Cola porteranno l’esperienza maturata sui palchi dei club e dei festival sin dal 2015 e il singolo Matto, presentato durante la partecipazione al programma che li ha portati a farsi conoscere ad un pubblico ancora più grande.

I più importanti giganti dello star system mondiale della musica hanno scelto il palco degli I-Days Milano Coca Cola per portare il loro sound ai fan che accorreranno da tutta Italia – e oltre – per una serie di concerti che tra giugno e luglio infiammeranno l’Ippodromo SNAI di Milano.

Una straordinaria lineup internazionale che ad oggi ha fatto registrare oltre 280.000 biglietti venduti. Sul palco degli I-Days Milano Coca Cola 2023 si susseguiranno i grandi big della musica mondiale: il 22 giugno FLORENCE + THE MACHINE, il 23 giugno ROSALÍA, il 24 giugno PAOLO NUTINI, il 30 giugno TRAVIS SCOTT che sarà per la prima volta dal vivo in Italia per un appuntamento già SOLD OUT con 80.000 biglietti polverizzati in pochissime ore, l’1 luglio THE BLACK KEYS e LIAM GALLAGHER, il 2 luglio i RED HOT CHILI PEPPERS e il 15 luglio gli ARCTIC MONKEYS.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato grandi nomi della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver. Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all’edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale.

I biglietti per gli I-Days Milano Coca Cola 2023 sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone E Vivaticket.

OMINI

Omini sono Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria. Nascono nel 2015 come The Minis, facendosi conoscere con questo nome fino al 2021.

Suonano per la prima volta nel 2016 all’Hiroshima Mon Amour di Torino, cominciando un’attività live che li porterà sui palchi dei più grandi festival italiani, come Home Festival, Apolide, Siren Festival, Stupinigi Sonik Park e ad aprire artisti del calibro dei Subsonica, Caparezza, Africa Unite, Baustelle, Statuto e Bluebeaters.

Il 6 settembre 2019 esce per Sony Music il loro primo album, dieci pezzi intitolati con quello che è al contempo il grido di battaglia e la prima cifra stilistica del gruppo: “Senza Paura”.

Nel 2020 il gruppo si ritrova in una fase di transizione: Julian, Zak e Mattia si chiudono in sala prove per scrivere nuove canzoni con un sound differente e rinnovato rispetto al primo disco, con sonorità che spaziano dalla controcultura anni ‘60 fino all’indie rock contemporaneo.

I tre decidono di cambiare nome in Omini, estrapolando il nome dall’omonimo pezzo che ad ottobre 2021 è stato pubblicato per Epic Records (Sony).

Dopo alcune date in giro per l’Italia e l’opening alla data milanese dei Little Pieces of Marmelade, nel settembre 2022 il trio infuoca il palco delle audizioni di XFactor22, convincendo istantaneamente i quattro giudici, che li hanno portati fino ai live, sotto la guida del giudice Fedez. Il loro percorso all’interno del programma è stato acclamato da pubblico e critica. Il singolo Matto, inedito in gara, è stato pubblicato per Sony Music Italia il 18 novembre 2022.

Dopo la partecipazione al programma, il 14 dicembre 2022 inizia il loro tour che colleziona 10 date in giro per lo stivale e grande successo di pubblico. Anche nel 2023 saranno in giro con nuove date e nuova musica a partire dal mese di aprile.