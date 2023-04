Fuori il video di Jovanotti e Morandi

Share

La premiata ditta Morandi – Jovanotti colpisce ancora e ci invita a ballare con il videoclip di “Evviva!”, fuori ora su YouTube, da oggi in rotazione radiofonica.

EVVIVA!, singolo e title track dell’ultimo album di Morandi (Epic Records/Sony Music Italy), rinsalda e irrobustisce il legame di grande stima e affetto con Lorenzo Jovanotti,che sul ritmo incalzante del ritornello accompagna l’amico Morandi in una frizzante coreografia: soli in una stanza, i due improvvisano un ballo tra sguardi d’intesa, strumenti musicali e oggetti bizzarri.

Contraddistinto da un ritmo incalzante e da un trionfo di chitarre e percussioni che rendono impossibile stare fermi, il brano si colora oggi di nuove tinte vivaci con la coreografia frizzante del duo Morandi – Jovanotti, pronto a tenere il tempo di un’estate ormai alle porte. Lorenzo torna a mettere l’inconfondibile penna e le sue melodie al servizio dell’“eterno ragazzo” di Monghidoro e si supera duettando con lui in questo trascinante inno alla vita, 3min e 12 secondi che dischiudono il più bell’invito a godere di ogni attimo, sempre, con intensità e positività, accada quello che accada. Se la vita è una strada dalla destinazione incerta, vale la pena percorrerla cambiando sempre prospettiva, grati di aver la possibilità di assaporarla nella sua totalità.

Per entrambi gli artisti non mancano le novità! A seguito dell’ultimo show “GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT”, che ha animato tutto il mese di marzo a suon di musica e sold out, Gianni Morandi è pronto a tornare con il GO GIANNI GO! ESTATE 2023, la tournée prodotta da Trident Music e in partenza a luglio che lo vedrà impegnato tutta l’estate con numerosi appuntamenti a cielo aperto nelle più suggestive venue d’Italia. Ad inaugurare il tour estivo sarà l’appuntamento a Senigallia (6 luglio @ Piazza Garibaldi), a cui seguiranno le date di Codroipo-UD (8 luglio @ Villa Manin), Brescia (10 luglio @ArenaCampo Marte), Parma (12 luglio @ Parco Ducale), La Spezia (14 luglio @ Piazza Europa), Ferrara (20 luglio @ Piazza Trento e Trieste), Piazzola-PD (22 luglio @ Anfiteatro Camerini), Matera (25 luglio @ Cava del Sole), Alghero (30 luglio @ Anfiteatro Ivan Graziani), Castelnuovo di Garfagnana (2 agosto @ Fortezza Mont’Alfonso), Agrigento (8 agosto @Teatro Valle dei Templi), Taormina (10 agosto @ Teatro Antico di Taormina), Malta (12agosto@ Fort Manoel), Isola Capo Rizzuto–KR (16 agosto @ Porto Turistico Le Castella), Giulianova–TE (18 agosto @ Porto Turistico), Baia Domizia–CE (20 agosto @ Arena dei Pini), Mantova (2 settembre @ Esedra di Palazzo Te).

Dopo il grande successo della serie #nonvogliocambiarepianeta, Jovanotti è tornato in sella con un nuovo e suggestivo viaggio in bicicletta in Sud America: Aracataca, una serie in ventidue puntate disponibile in esclusiva su RaiPlay, montata e diretta da Michele Lugaresi e realizzata con Federico Taddia, narrazione psichedelica di una follia a pedali. Attraverso mari e oceani, villaggi e periferie, pueblos e città, Lorenzo racconta la magia di questa avventura al ritmo di tanta, tantissima musica.