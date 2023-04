Baby Gang esce oggi il remix di “Mentalité”

Share

BABY GANG è tornato oggi, 28 aprile 2023 con un terzo, esplosivo remix della sua hit “Mentalité” al fianco del rapper tedesco KALIM, dopo le versioni francese e svedese pubblicate nelle scorse settimane e arricchite dalle strofe di ASHE 22 e C.GAMBINO.

Il singolo originale, contenuto nel progetto certificato ORO “EP 2”, è entrato nelle Viral Charts di tutto il mondo e sfiora al momento i 100 milioni di stream globali, ha ottenuto la certificazione ORO e l’ingresso nelle playlist internazionali più ascoltate, entrando nella TOP 10 di paesi come Austria, Repubblica Ceca, Svezia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Slovacchia e molti altri.

Dopo Francia e Svezia, la Germania è il terzo paese in cui il rapper di origine marocchina ha ricevuto ottimi riscontri con “Mentalité”, consentendo alle sue storie di vita espresse in rima di intrecciarsi con quelle di KALIM, rapper classe ’92 con già sei album alle spalle e un passato difficile nella periferia di Amburgo, trovando diversi punti in comune con l’artista di Lecco.

È proprio la capacità di raccontare attraverso vivide immagini e frasi d’impatto e dritte al punto la propria storia, per quanto complicata sia stata, ciò che crea un punto d’incontro fra le strofe di Baby Gang e quelle di Kalim, insieme per un unico scopo: conquistare il pubblico con il loro carattere su un brano che ha ormai spopolato in tutta Europa e non solo.

La diffusione a macchia d’olio di “Mentalité” anche su TikTok e Shazam nella sua versione sped up è stata fondamentale per il raggiungimento di questi risultati sbalorditivi, contribuendo nel far conoscere il singolo al momento più di successo firmato Baby Gang al vasto pubblico delle due piattaforme.

Dopo “Cella 3” e “Lei”, “Mentalité” è uno dei brani più profondi, diretti e apprezzati di “EP2” che svela le vicende, le emozioni e i pensieri di chi affronta ogni giorno le dinamiche e i fantasmi di un vissuto complicato.

Il progetto, ad oggi certificato ORO, ha debuttato nella Top 10 di Spotify e vede la partecipazione del rapper francese Bené e di Sacky del collettivo Seven 7oo.

Baby Gang è un rapper italiano classe 2001, nato a Lecco, di origini marocchine. A soli 15 anni si ritrova ad entrare e uscire da diverse carceri minorili in giro per l’Italia, confrontandosi con diverse realtà durissime. È proprio qui che sviluppa la sua passione per la musica. Poco più di tre anni fa, quando si trovava ancora nel carcere minorile Beccaria di Milano, pubblica il suo primo brano “Street” e poi “Cella 1”, che in pochissimo tempo gli permettono di farsi conoscere ad un pubblico più vasto, fino al successo dei singoli “Bimbi Soldato” feat. Sacky, “Cella 2”, “Baby”, “Treni” feat. Il Ghost che lo rendono uno dei rapper emergenti più seguiti e controversi degli ultimi tempi. In seguito, il rapper pubblica l’inedita collaborazione internazionale con la leggenda del rap francese Sofiane in “Blitz 2”. Il 14 maggio 2021 pubblica il suo primo progetto discografico, intitolato “EP1”, accompagnato da diversi artisti emergenti con cui ha voluto collaborare per la stima sincera nei confronti del loro vissuto e della loro visione artistica: Omar, Escomar, Il Ghost, Neima Ezza e Rondodasosa. Il progetto raccoglie consensi di critica e pubblico, consacrandolo come uno dei rapper più promettenti dell’anno. Il 27 agosto 2021 esce il suo primo album “Delinquente”, arricchito da collaborazioni italiane e internazionali come Morad, Capo Plaza, ElGrandeToto, J Lord, Sacky, Moro e Il Ghost.

Il 10 giugno 2022 esce “EP2”, anticipato dal singolo “PARANOIA” pubblicato il 29 aprile 2022 e annunciato con il video “Freestyle One Shot Remix”. Il progetto raccoglie otto brani in cui Baby Gang mette a nudo in modo lucido e sempre estremamente sincero sentimenti ed emozioni contrastanti della sua vita di tutti i giorni. Nel progetto, anche i rapporti e i sentimenti vengono filtrati dalle sue rime in alcuni episodi più leggeri come “Mamacita” insieme a SACKY e “Lei” in featuring con il rapper francese BENÉ, unici due ospiti di “EP2”.

Il 9 settembre 2022 esce “Come Te”, un nuovo inedito incentrato sul tema dell’immigrazione. Il 17 marzo 2023 esce “Connexion”, brano firmato dal rapper tedesco Raf Camora in collaborazione con Baby Gang.