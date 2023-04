“Ciclista amatoriale” l’album di Daniele Cobianchi

Share

Venerdì 5 maggio esce in digitale “CICLISTA AMATORIALE” (distribuzione Artist First) l’album di DANIELE COBIANCHI che segna il ritorno sulla scena musicale del noto manager pubblicitario.

È attivo il pre-save: https://DanieleCobianchi.lnk.to/CiclistaAmatoriale.

«Il 5 maggio 2023 uscirà finalmente “Ciclista Amatoriale” – afferma Daniele Cobianchi– Dopo due anni di lavoro si conclude per me un viaggio unico e straordinario. Questo il regalo che ho fatto al 25enne che ero e al 52enne che sono. Un disco per gli amanti di quel Viaggio faticoso ma straordinario che non prevede il professionismo e nel quale siamo tutti dilettanti, amatori. Dove non ci sono coppe da alzare e la competizione è solo con noi stessi. Una gara a non smettere di innamorarsi delle cose, di meravigliarsi, di progettare e di tenere a distanza la superficialità».

Il brano “OCEANO MARE” che ha anticipato l’album è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download(https://DanieleCobianchi.lnk.to/Oceanomare) e ha raggiunto il 34esimo posto della classifica Radio Airplay indipendenti dei singoli italiani più trasmessi in radio.

La creatività da sempre accompagna il percorso professionale e personale di Cobianchi, declinandosi in diverse forme di espressioneche l’hanno portato a raggiungere i vertici della sede italiana di una delle più note Advertising Agency del mondo senza mai abbandonare la sua passione per il suo primo amore, la musica. Nell’album Ciclista Amatoriale fa confluire la sua urgenza artistica e racconta attraverso un cantautorato pop la sua vita, la sua maturità e la sua storia, una storia in cui tutti possiamo rispecchiarci fatta di sliding doors, scelte e sogni mai abbandonati.

La copertina di “Ciclista Amatoriale” è firmata dall’artista di fama internazionalePaolo Troilo.

Daniele Cobianchi nasce a Parma il 14 novembre 1970 e si laurea nel 1998 in Filosofia del Diritto all’Università di Bologna. Dal 2014 è il Ceo della azienda leader del settore pubblicitario McCann Worldgroup Italy.

Poco più che ventenne mentre studia all’Università nel bel mezzo del fermento artistico-musicale della Bologna di quegli anni, inizia un percorso che lo porta a fare diverse esperienze nella scena discografica come cantautore, autore e compositore. Cruciale è l’incontro a metà degli anni ‘90 con Roberto Costa, già produttore e autore di Lucio Dalla, Luca Carboni e tanti altri artisti, che nel 1995 produce il suo brano d’esordio “Manchi Solo tu” (BMG-Ricordi). Nel 2002 è tra gli autori del singolo “Good Times” di Fargetta e nel 2004 escono i brani “Mi piaci un sacco” (Self distribuzione) e “Se fossi Eros” (Yme), entrambi prodotti da Roberto Vernetti.

Il suo amore per la scrittura si esprime anche nella stesura di tre romanzi: nel 2006 “Il segreto del mio insuccesso” (Mursia), nel 2013“Dormivo con i guanti pelle” (Mondadori) e nel 2014 “La sindrome di Hugh Grant” (Mondadori).