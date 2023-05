Kaze l’artista del mese di MTV Push Italia

Share

MTV PUSH ITALIA è il progetto multimediale di MTV dedicato ai nuovi talenti musicali del nostro paese.

MTV PUSH a livello globale è da anni la casa dei nuovi artisti e della nuova musica contemporanea internazionale, rappresenta il brand specifico di MTV che diffonde i nomi e i suoni del futuro prossimo, identifica la musica che ascolteremo nelle nostre cuffie da domani.

Da quest’anno avrà così la sua espressione locale, MTV PUSH ITALIA, e diffonderà la migliore musica emergente del nostro paese. Il progetto offrirà la possibilità alle nuoveleve della musica italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità dipromozione on-line e on-air. E dal vivo.

L’ artista italiana selezionata questo mese, Maggio 2023, è KAZE.

Abbiamo già incontrato più volte KAZE nel suo percorso artistico, l’abbiamo conosciuta attraverso le sue canzoni, i suoi video e i suoi ruoli attoriali. Infatti KAZE non è solo una cantante di talento ma anche un’attrice di successo:è anche una delle protagoniste di “Call My Agent – Italia”, l’ormai celebre serie televisiva, trasmessa da SKY Original, dal forte carattere comico e meta-televisivo che parla del dietro le quinte del mondo del cinema.

KAZE dimostra così di essere un talento sotto diversi aspetti, multiforme anche nel solo aspetto musicale.

Oggi presentiamo la sua “Sad”, canzone in italiano dall’anima internazionale.Si tratta di un brano in equilibrio tra pop e soul, groove dance, che strizza l’occhiolino al french touch e al funky anni ‘70, ma che nel testo racconta emozioni contrastanti tra tristezza e ironia. Infatti il brano racconta di una relazione capace di destabilizzare e rendere irrequieti,in snervante balìa di quel sentimento dolceamaro che divora quando si perde la testa per qualcuno. “Sad”giunge in seguito ad un anno ricco di soddisfazioni e traguardi per Kaze.Con la sua musica e la sua scrittura autentica e sincera, che spazia tra lingua italiana e francese, si è fatta conoscere da un pubblico sempre più grande che ora la pone meritatamente in rilievo tra gli artisti emergenti più interessanti del panomara musicale contemporaneo.

Il video è una produzione Borotalco.tv, scritto da Arturo Vicario e Adriano Exacoustos. Le immagini riprendono una stupenda KAZE da sola in casa e poi in giro per le strade di una Milano di periferia. Nel suo incedere anche il video è capace di rivelare una doppia anima della canzone che si apre nel finale ad un mood ironico e positivo.

Da lunedì 1 maggio su MTV Music (132 e 704 di Sky) avremo perciò in altissima rotazione e per tutto il mese il video di Kaze intitolato “Sad”.

Biografia

KAZE



KAZE, all’anagrafe Paola Gioia Kaze Formisano, nasce a Nairobi in Kenya da madre burundese e padre napoletano. Trascorre l’infanzia in Burundi, trasferendosi in Italia a 11 anni. Ha sempre coltivato la passione per la musica e per la recitazione, cantando nel coro parrocchiale e recitando per anni in una compagnia teatrale. Dopo aver conseguito una laurea in Infermieristica e aver lavorato tra reparti Covid e pronto soccorso, forte del suo talento, dello studio e dell’esperienza, nel 2021 ottiene una parte nel film Amazon Originals “Anni da Cane” e firma un contratto con Universal/Island Records. La musica di KAZE spazia tra italiano e francese, tra influenze RnB e cantautorato nostrano. I suoi interessi personali coprono tematiche sociali, ma anche moda e arte. Dopo il suo primo progetto “AILLEURS” seguono i singoli “Come fa”, “Stormi” e “Volevo portarti al mare”. Nel 2022 ha portato la sua musica in tour, partecipando anche al MI AMI Festival, a Spaghetti Unplugged e all’evento “New Attitude” di Adidas Italia. Lo stesso anno Apple Music la inserisce nel programma “UpNext” a supporto dei giovani talenti, culminato in un live all’Anfiteatro del Liberty a Milano. A dicembre viene scelta da EQUAL (Spotify Italia) per aprire il concerto di Alessandra Amoroso al Palasele di Eboli. Nel 2023 KAZE è tra i “Best Newcomers” di VEVO Italia ed è nel cast della nuova serie TV “Call My Agent ITA”, firmata Sky Original e in onda da gennaio. Attualmente è al lavoro sul suo disco d’esordio.



