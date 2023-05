Il raduno italiano dei Dandy ad Arezzo

Share

La “crisi” del settimo anno di matrimonio? Ai dandy fa un… baffo. Il raduno italiano dei maestri d’eleganza torna ad animare le vie del centro storico di Arezzo: in concomitanza con la Fiera Antiquaria – in programma il 6 e il 7 maggio – si svolgeranno anche i DandyDays. La “manifestazione” nella “manifestazione” è realizzata col patrocinio del Comune e della Provincia, il sostegno della Fondazione Arezzo Intour e la collaborazione di Casa Thevenin che accoglie bambini con problemi familiari, difficoltà scolastiche e ragazze madri in situazioni di disagio. Anche quest’anno l’evento rinnova il suo intento filantropico: i fondi raccolti saranno donati all’istituto aretino per la realizzazione delle camere dei neo-maggiorenni.



Una due giorni tra moda e arte dedicata alla solidarietà

“Con la Fiera Antiquaria di maggio tornano i DandyDays e Arezzo diventa lo scenario perfetto per celebrare l’eleganza – dichiara Simone Chierici, assessore al turismo del Comune di Arezzo e presidente della Fondazione Arezzo Intour –. Siamo lieti di accogliere una manifestazione che bene si sposa alla nostra città, e allo spirito raffinato e ricercato che la contraddistingue. Un’iniziativa che oltre alla bellezza, valorizza la solidarietà e che infatti vedrà di nuovo i Dandy collaborare con Casa Thevenin”.

Tutti insieme per Casa Thevenin

“Ancora una volta il nostro istituto è partner dei DandyDays, una collaterale della Fiera Antiquaria che porta ad Arezzo, da tutta Italia e non solo, testimonial importanti dell’eleganza, del saper vivere, delle buone maniere – racconta Sandro Sarri, Presidente della Fondazione Thevenin –. Una due giorni che negli anni ha portato dei bei contributi alla nostra realtà, permettendoci di farci conoscere da personaggi che poi sono si ricordano di noi tutto l’anno. Un grazie doveroso va agli ideatori di questa bellissima avventura, Alessio e Stefania, a tutte le istituzioni che insieme alle nostre aziende amiche ci supportano ogni volta con importanti contributi siano essi in denaro piuttosto che in servizi, ma il grazie più grande va a tutti i dandy e a tutti coloro che parteciperanno alle tante iniziative messe in campo per questa edizione di maggio 2023”.



Gli organizzatori

Alessio Ginestrini e Stefania Severi, titolari de “Impero Progressivo barber shop & hair therapy” di Arezzo e patron dell’evento entrano nei dettagli. “L’edizione 2023 la vogliamo definire con una parola: ‘Completezza’. Per organizzarla abbiamo ‘sudato sette camicie’: siamo riusciti a coinvolgere più di 50 attività produttive – eccellenza del Made in Italy – che si ritroveranno ad Arezzo per collaborare, con un inchino alla solidarietà. Ogni evento collaterale, dal concorso con le biciclette da passeggio al picnic sull’erba, sarà impreziosito dai colori dei monumenti del centro storico, alchimie raffinate con la fiera antiquaria”. Dandy, gentlemen e dandy lady da tutta Europa quindi “si ritroveranno nella nostra città per riportare le lancette della seduzione agli anni ’70 e alla frenesia del Corso Italia, bello, spensierato e pieno di speranza”.

Gli ospiti

Ai “DandyDays” 2023 saranno presenti Stefano Agnoloni, maestro di stile ed esperto di buone maniere e gran cerimoniere della manifestazione sin dalla prima edizione; Niccolò Cesari, brand ambassador di successo e creativo digitale e Andrea Raffaelli, web influencer e social media manager e autore de “The italian gentleman – Il blog del marchese”. Ospiti d’eccezione di quest’anno saranno Damiano Landi, console del Touring club italiano, nonché Cavaliere Arciconfraternita di Parte Guelfa e Accademico Benemerito dei Cavalieri di Santo Stefano, Valentino Odorico, giornalista di moda e lifestyle, scrive per numerose testate internazionali di settore, l’attore e modello Luca Gugliemi, discendente di Rodolfo Valentino da cui ha ereditato lo sguardo magnetico e la passione per la recitazione e i noti sarti napoletani Gennaro Formosa e Aldo Trama.