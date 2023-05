Il vinile edizione limitata di Laura Pausini

Share

Continuano i festeggiamenti per i 30 anni di carriera di Laura Pausini, partiti lo scorso 27 febbraio da New York con una maratona di 24 ore da record e l’annuncio di un tour mondiale, con la ristampa su vinile colorato in edizione limitata e numerata di tutti i suoi album in studio: un viaggio nel tempo, suddiviso in più tappe, tra i più grandi successi della sua carriera, che in trent’anni sono diventati alcuni dei titoli più iconici della storia della musica italiana nel mondo.

Da oggi, giovedì 4 maggio è disponibile il pre-order dei primi 3 vinili, a cura di Atlantic Warner.

I vinili, realizzati con cura e attenzione ai dettagli, dal colore all’artwork, con le copertine originali degli album, sono stati pensati per diventare pezzi da collezione per i milioni di fan di Laura Pausini in tutto il mondo. A rendere il progetto ancora più unico e speciale, la possibilità di ascoltare in esclusiva streaming due tracce extra per ogni album tratte dai live #Laura30, le tre special performance che l’Artista ha regalato al suo pubblico lo scorso 27 febbraio a New York, Madrid e Milano, in una straordinaria maratona di sole 24 ore.

Su ogni vinile sarà applicato uno sticker con il logo laura30 e all’interno una infocard con un QR code che fornirà le istruzioni per l’ascolto in streaming dei brani live.

L’album di esordio, Laura Pausini, del 1993 conterrà La solitudine (in una versione live italiana/spagnola/inglese) e Non c’è (versione live italiana/spagnola), il secondo album Laura, del 1994 includerà le intramontabili Gente e Strani amori (entrambe in versione live italiana/spagnola) e il terzo album Le Cose Che vivi, del 1996, altri due storici successi: Incancellabile e Le cose che vivi (live italiano/spagnolo).

Le ristampe dei primi tre album saranno disponibili a partire da venerdì 26 maggio.

Le prossime uscite sono previste il 30 giugno (La mia risposta, Tra te e il mare e From the inside), il 28 luglio (Resta in Ascolto, Io canto e Primavera in anticipo) e il 25 agosto (Inedito, Simili e Fatti sentire).