Il musical “We will rock you” un successo

Share

Tra gli spettacoli musicali più rappresentati al mondo, WE WILL ROCK YOU, scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May, ha collezionato, dal suo debutto al Dominion Theatre di Londra nel 2002, circa 6 milioni di spettatori in 4600 repliche, per 12 anni consecutivi di rappresentazioni. Ora, 21 anni dopo la sua esplosione nel West End, lo show si appresta a fare il suo grande ritorno sulle scene per una nuova stagione di 12 settimane al London Coliseum, con il leggendario commediografo, scrittore e regista Ben Elton nel ruolo del “Leader dei Ribelli”.

Nel 2023 questo incredibile spettacolo rock è tornato in Italia con un nuovo cast e un nuovo allestimento, prodotto da Claudio Trotta per Barley Arts e per la regia di Michaela Berlini. La prima parte del tour si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e critica, contando 35.000 presenze per 30 repliche nelle principali città italiane e infiammando intere platee al ritmo di 24 dei più grandi successi dei Queen.

Alla luce della grande richiesta, la produzione italiana dello spettacolo ha già annunciato nuove repliche: lo show, infatti, arriva finalmente a Roma dal 15 al 17 dicembre, al Teatro Olimpico e si prepara a tornare a Milano nel 2024, dall’1 all’11 febbraio al Teatro Nazionale CheBanca!. Il calendario della stagione 2023/2024 si arricchirà presto di nuove date.

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e presso le biglietterie dei singoli teatri.

“We will Rock You” si propone così, ancora una volta, di trascinare il pubblico, tra emozioni e risate, in una straordinaria storia d’amore per la Musica e la Libertà, nel racconto della Speranza per un futuro migliore, dell’impegno e sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto, del potere salvifico del Rock and Roll, dell’importanza di conoscere e della reale condivisione e del diritto di poter esprimere sé stessi. Come sempre, il ritmo della narrazione avrà quale motore trainante i più grandi successi dei Queen, cantati in lingua originale dal vivo e suonati rigorosamente live da una band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo.

Così il produttore Claudio Trotta a conclusione della stagione 2023: «La Bellezza e l’attualità della critica sociale contenuta nel nostro spettacolo è arrivata dritta alle menti e ai cuori del pubblico italiano. Ripartire è, quindi, un obbligo ed un piacere mantenendo altissimo lo standard delle nostre esibizioni e della interazione con il pubblico. Nuove e tante repliche ci aspettano. Il nostro formidabile cast si sente già orfano del palco e si ripresenterà più motivato che mai dopo l’estate».

Ecco la squadra al completo.

Il cast: Scaramouche, Martha Rossi; Galileo, Damiano Borgi; Killer Queen, Natascia Fonzetti; Khashoggi, Salvo Bruno; Oz, Alessandra Ferrari; Brit, Mattia Braghero; Pop, Massimiliano Colonna. Voce narrante: Massimo Cotto.

L’ensemble: Claudio Cangialosi, Anna Foria, Francesco Marino, Stefano Monferrini, Noemi Marta Nazzecone, Monica Ruggeri, Beatrice Sartori, Davide Tagliento.

La band: prima tastiera, Riccardo Di Paola; seconda tastiera, Antonio Torella; chitarre, Roberta Raschellà e Federica Pellegrinelli; basso, Alessandro Cassani; batteria, Marco Parenti.

Il team creativo: produttore, Claudio Trotta; regia e adattamento testi, Michaela Berlini; produttore esecutivo, Cristina Trotta; direttore musicale, Riccardo Di Paola; direttore vocale, Antonio Torella; coreografie, Gail Richardson; scenografia, Colin Mayes; disegno luci, Francesco Vignati; costumi, Nunzia Aceto; trucco e parrucco, Claudia Frigatti; sound engineer, Luca Colombo; traduzione copione originale, Raffaella Rolla.

Virgin Radio è radio ufficiale del tour italiano. Energizer è partner tecnico dello spettacolo.

“WE WILL ROCK YOU”

QUESTE LE NUOVE DATE ANNUNCIATE

ROMA, dal 15 al 17 dicembre 2023, Teatro Olimpico

MILANO, dall’1 all’11 febbraio 2024, Teatro Nazionale CheBanca!

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e presso le biglietterie dei singoli teatri.