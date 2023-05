Al Mudec il progetto per giovani su temi “Queer”

Share

Mudec presenta “Teens queer voices. Pratiche e strategie per un cambiamento“, il primo progetto educational per teenagers su temi queer: 2 dibattiti-laboratori gratuiti rivolti a ragazzi 15-18 anni dedicati all’approfondimento di temi quali l’identità di genere e le trasformazioni sociali attuali.

Punto di partenza dell’esperienza formativa sarà la mostra “Muholi. A Visual Activist”, al Mudec fino al 30 luglio: l’artista, infatti, si occupa da sempre di temi urgenti e divisivi nella società, come le questioni queer e la blackness, mettendole in relazione con le proprie percezioni.

L’attività, sviluppata in collaborazione con Nicole Moolhuijsen, esperta di pratiche queer nelle istituzioni culturali, ha l’obiettivo di creare uno spazio aperto in cui potersi confrontare sui temi che la mostra evoca da una prospettiva personale, creativa e di condivisione.

Quali sono le sfide quotidiane che sentono di dover affrontare o che percepiscono come urgenti nel proprio contesto sociale? Quali cambiamenti si auspicherebbero per percepire una maggiore inclusione nei propri contesti di riferimento?

Questi ed altri quesiti costituiranno la base per stimolare riflessioni personali e comunitarie che i teens concretizzeranno in un prodotto creativo, un manifesto, che presenteranno poi ai loro consociati, aprendo il dibattito e arricchendolo di spunti.

L’accesso all’attività è gratuito con prenotazione obbligatoria.

La durata del laboratorio è di 3 ore, comprensive di visita guidata alla mostra “Muholi. A Visual Activist”, laboratorio di discussione, lavoro di gruppo e dibattito conclusivo.

