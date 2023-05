Africa Unite pronti per tornare in tour

Share

Dopo la pubblicazione del videoclip di “7 secondi”, terzo singolo estratto dall’album Non è fortuna del 2022, gli Africa Unite sono pronti per tornare in tour e oggi annunciano le prime 13 date dell’estate 2023! La band porterà sui palchi di tutta Italia il suo storico sound caratterizzato da ritmo in levare, reggae, dub, elettronica, con una bellissima novità nella formazione: il ritorno della sezione fiati.



AFRICA UNITE

PERCHÉ NON È FORTUNA TOUR 2023

20 maggio | MOGORO (OR) – Piazza San Bernardino

02 giugno | TIRANA (ALBANIA) – Tunèl

17 giugno | BOLOGNA – BOtanique, Via Filippo Re

21 giugno | TORRE SANT’ANDREA (LE) – Babilonia

02 luglio | TORINO – sPAZIO211 OPEN AIR

13 luglio | IMOLA (BO) – La Centrale @ Imola Summer Fest

14 luglio | BAGNO DI ROMAGNA (FC) – Balamondo World Music Festival

22 luglio | SALZA DI PINEROLO (TO) – Salza Music

08 agosto | CARPINO (FG) – Carpino In Folk 2023

15 agosto | BRESCIA – Festa di Radio Onda d’Urto

19 agosto| MARZI (CS) – Campo Sportivo

29 agosto 2023 | TRESCORE BALNEARIO (BG) – Bum Bum Festival

01 settembre | RIOFREDDO (ROMA) – In Vino Veritas

Calendario in aggiornamento

Per info: www.bpmconcerti.com



Nel 1981, immediatamente dopo la prematura scomparsa di Bob Marley, Bunna e Madaski formano gli Africa Unite, cominciando il percorso che oggi li ha portati a diventare il gruppo più longevo e rappresentativo del reggae made in Italy. Dopo il debutto discografico nel 1987, durante gli anni del fermento culturale e musicale, prende forma il disco BABILONIA E POESIA, che si confermerà̀ cruciale per il futuro del gruppo.



Il 1997 è l’anno de IL GIOCO attraverso il quale la band esplora e mescola tutte le più moderne tendenze musicali mitteleuropee, il ritorno alla tradizione è segnato da VIBRA, del 2000. Il tour, questa volta, durerà quasi due anni.In occasione del ventennale della morte di Marley, la band pubblica l’album tributo 20. MENTRE FUORI PIOVE segna il ritorno della band all’autoproduzione, caratterizzato da suoni raffinati, arrangiamenti curati e liriche intense. Nel 2006 arriva CONTROLLI, mix perfetto tra dub, reggae e spunti di elettronica, a seguire in 4 RIDDIMS 4 UNITY gli Africa Unite ospitano la scena Reggae italiana e nomi stranieri d’eccellenza.



BIOGRAFRICA UNITE esce nel 2008: un cofanetto monografico contente due CD e un DVD. Nell’estate del 2009 la band realizza 20 concerti tra Italia, Spagna e gli USA. Nel 2011 viene pubblicata TRENT’ANNI IN LEVARE, prima biografia ufficiale edita da Chinaski Edizioni. Lo stesso anno parte un lungo tour che ha toccato le principali capitali europee. A vent’anni esatti dal tour del 1993 la band ricostituisce la formazione originale, per una tournée di tante date in tutta la Penisola.



Nel 2015 esce IL PUNTO DI PARTENZA, disco che abbraccia il genere con episodi di sperimentazione e temi orchestrali magistralmente condotti. Con Il Punto di Partenza, la band si aggiudica due nomination per la Targa Tenco, nel 2018 gli Africa Unite, sono impegnati a portare in giro per i teatri italiani lo spettacolo multimediale OFFLINE In tempo reale, dove la materia musicale è fornita dalle canzoni di Africa Unite in un’elaborazione per quintetto d’archi (a cura di Architorti) e per elettronica applicata. OFFLINE ispira la scrittura dell’album In tempo reale (2019), realizzato in collaborazione con Architorti.



A maggio 2021 esce People Pie, remake dell’album pubblicato nel 1991, e “Forty-One Bullets”, brano ispirato all’omicidio Amadou Diallo. Nel 2022, per celebrare i 40+1 anni di attività, la band pubblica l’album Non è Fortuna anticipato dal singolo omonimo. “7 Secondi”, terzo singolo estratto dall’album, viene lanciato nella primavera 2023 accompagnato da un videoclip, realizzato da Patrick Lebowski, presentato in anteprima da Corriere della sera. A maggio 2023 ricominciano a portare il loro storico sound sui palchi di tutta Italia con il “Perché Non è fortuna Tour 2023”.



www.africaunite.com

www.facebook.com/africauniteofficial

https://www.instagram.com/originalafricaunite/

www.youtube.com/channel/UCS2tahd9LgtlvwO2_EIbwSQ