In pre-order il primo album di Drusilla Foer

È da oggi disponibile in pre-order DRU, il primo album di Drusilla Foer. A lungo atteso, esce il 6 ottobre 2023 pubblicato da Best Sound/BMG, con la produzione artistica ed esecutiva di Franco Godi. Tredici tracce, di cui 12 canzoni inedite, corredate da testi e fotografie originali, il tutto in una preziosa confezione da collezione disponibile in due formati e tre versioni diverse: il VINILE in edizione limitata numerata e uno splendido CD Maxi, del quale una limitatissima tiratura autografata è in vendita in esclusiva nello store IBS/Feltrinelli.it. Si può scegliere la versione preferita di DRU – o assicurarsele tutte – al link https://drusillafoer.lnk.to/DRU.

Nel frattempo, prima che esca l’album e prima di immergersi in nuovi progetti fra teatro e cinema, dal 10 giugno prossimo Drusilla porta in scena per l’ultima volta ELEGANZISSIMA, il recital in divenire da lei scritto e interpretato, divenuto ormai un format di culto nel corso di varie stagioni che hanno richiamato oltre 150.000 spettatori in più di 100 spettacoli in tutta Italia. Il Summer Tour 2023 parte dal Gran Teatro Morato di Brescia sabato 10 giugno e si conclude il 6 agosto in Sicilia, dopo una manciata di 19 repliche in altrettante piazze o anfiteatri di grande suggestione.

I biglietti per TUTTE LE DATE sono disponibili nel circuito www.ticketone.it , online e nei punti vendita sul territorio, e per alcune tappe anche nei circuiti autorizzati indicati di seguito:

10.06 BRESCIA Gran Teatro Morato www.ticketmaster.it

15.06 SORDEVOLO (BI) Anfiteatro Giovanni Paolo II www.ilcontato.it

22.06 FERRARA Ferrara Summer Festival

05.07 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) Anfiteatro Camerini www.ticketmaster.it

06.07 UDINE Piazzale Castello www.ticketmaster.it

09.07 VILLAFRANCA (VR) Castello Scaligero www.ticketmaster.it

12.07 PIACENZA Cortile Palazzo Farnese

15.07 PORTO RECANATI (MC) Arena Beniamino Gigli www.ciaotickets.com

16.07 CESENA (FC) Piazza del Popolo

19.07 VARESE Giardini Estensi

20.07 FIRENZE Musart Festival, P.za della SS. Annunziata

21.07 CASTIGLIONCELLO (LI) Castello Pasquini

23.07 LA SPEZIA Piazzale Europa www.vivaticket.com

26.07 MELPIGNANO (LE) Palazzo Marchesale

27.07 TARANTO Villa Peripato www.teatrorfeo.it

28.07 BARLETTA Fossato del Castello www.ciaotickets.com

30.07 OSTIA ANTICA (RM) Teatro Romano

05.08 MILAZZO (ME) Teatro al Castello www.ctbox.it

06.08 ZAFFERANA ETNEA (CT) Teatro Falcone Borsellino www.ctbox.it

Un successo clamoroso e consolidato, ma mai uguale a sé stesso, Eleganzissima è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e unici e ricordi eccezionali e dal valore universale. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. In scena con Madame Foer, autrice e interprete di Eleganzissima, i suoi musicisti, Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto, ai quali si unisce in alcuni momenti alla chitarra classica il suo leggendario manager e produttore Franco Godi, che cura anche la direzione artistica dello spettacolo e lo produce con la sua Best Sound.