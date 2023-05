Sethu arriva la hit estiva più “triste” dell’anno

Share

Dopo la partecipazione in gara tra i Big del 73esimo Festival di Sanremo, Sethu fa il suo ritorno oggi venerdì 12 maggio con la hit estiva più “triste” dell’anno: fuori ovunque il nuovo singolo e il video di “Mare di Lacrime” (Carosello Records) che riprendono i canoni estetici e musicali dei tormentoni estivi per farne qualcosa di nuovo, stravagante, mischiando la salsedine del mare con quella delle lacrime. Un Sethu più leggero ma fedele a sé stesso, capace di sorprendere con un brano che anticipa sin dal suo titolo un curioso connubio tra l’immaginario ironico e dark dell’artista con quello solare e distensivo dell’estate.



Si tratta infatti di una hit estiva ma in pieno stile Sethu dove un energico twist anni ’60 incontra l’attitudine punk dell’artista, uniti assieme dal gemello e produttore di fiducia Jiz in un fresco brano tanto disilluso quanto spensierato.



«“Mare Di Lacrime è un pezzo che è nato la settimana seguente a Sanremo, siamo andati dritti in studio con Jiz. Eravamo in fissa con i Clash e le canzoni italiane anni ’60, che ascoltavamo senza sosta dalla mattina alla sera. Dopo tutta l’ansia di Sanremo avevamo voglia di fare un pezzo un po’ più leggero, ma sempre nel nostro stile, quindi mi è venuta in mente l’immagine del “mare di lacrime”», racconta Sethu. «Alla fine è uscito questo pezzo ironicamente estivo, ma che in realtà è la metafora di una persona che vorrebbe provare ad adeguarsi a contesti più felici e spensierati, come quelli dell’estate, ma che non sempre ce la fa».



Anche il video – diretto da Claudia Campoli – ci catapulta in uno spot pubblicitario anni ‘60 in una spiaggia di inizio estate, tra creme solari, costumi da bagno, ombrelloni e teli da mare, rievocando il sapore vintage di una reclame che vuole promuove una fresca bevanda capace di smorzare ogni entusiasmo, rendere fiacchi e far insorgere i bronci. Perché alla fine è un brano che sa di estate, sì, ma lo fa come solo Sethu saprebbe fare, con ironia, sarcasmo e una grande dose di malinconia.



Fuori anche le prime date del “Mare di Lacrime Summer Tour”. Qui il calendario con gli appuntamenti live in aggiornamento:

Mare di Lacrime Summer Tour

1° giugno 2023 | Fiumicino (RM) @ Jürgen – Al Molo Rooftop

25 giugno 2023 | Castel Volturno (CE) @ Indiemen, Flava Beach – Lido Fiore

7 luglio 2023 | Imola (BO) @ Imola Summer Sound – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

8 luglio 2023 | Alba (CN) @ Collisioni Festival, Piazza Medford

20 luglio 2023 | Casatenovo (LC) @ Festa di Sant’Anna – Sant’Anna Space Party

10 agosto 2023 | Monte Urano (FM) @ Bambù Festival, Parco Fluviale Alex Langer

14 agosto 2023 | Savona @ Scaletto dei Pescatori, Fornaci di Savona

Per info e biglietti: https://bit.ly/maredilacrimesummertour

BIOGRAFIA

Mare di Lacrime Cover

Marco De Lauri, in arte Sethu, è un artista nato a Savona nel 1997.

Sviluppa la sua identità artistica assieme al fratello gemello Jiz, con il quale comincia a fare musica e a muovere i primi passi nella scena punk/rap ligure, per poi espandersi verso ulteriori orizzonti musicali. Forte dell’unione con Jiz, Sethu trova nella musica un modo per evadere dalla realtà provinciale savonese, il cui mood malinconico si riflette spesso nei suoi testi e nell’estetica.

Crudo, scuro, inquieto, euforico: Sethu è un misterioso animale notturno che attraverso la sua musica racconta una generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Ragazzi stanchi, abbandonati ai ritmi della provincia e della noia e che combattono spesso per la loro sanità mentale.

Nella musica di Sethu rabbia, tristezza ed euforia si mischiano e si alternano, passando da momenti intimi e introspettivi a passaggi frenetici e caotici. Un mood che non ha bisogno di essere etichettato in un genere preciso, convergendo in uno stile fluido e pieno di contaminazioni.

Il primo progetto pubblicato dall’artista ufficialmente nel 2018 è l’EP “Spero ti renda triste?”. Questo progetto nasce con il trasferimento a Milano dei due gemelli e contiene 6 brani che evidenziano le due dimensioni di Sethu che saranno poi la base del suono che svilupperà negli anni a venire.

Nel 2019 Sethu attira l’interesse degli addetti ai lavori con i singoli “Butterfly Knife”, pubblicato sul canale Trash Gang, e “Hotspot” (ft. Lil Sadape) che diventano virali grazie al carattere “metal trap” che contraddistingueva l’artista in quel periodo. Viene inserito tra i “CBCR” dell’anno del magazine Rockit.

Nel 2020 Sethu pubblica 3 singoli: “Blacklist”, “Calmo” E “Pioverà per sempre?”. L’ultima pubblicazione vede un’apertura del percorso dell’artista verso la direzione di una Trap più melodica, alternando lo scream alla voce in un’ottica più pop.

I pezzi vengono inseriti nelle playlist editoriali di Spotify “Raptopia”, “Novità Rap italiano”, “New Music Friday”, “Sangue giovane”, “Ragazzo Triste” (di cui è stato anche in cover) e “Generazione Z”. Nell’anno della prima epidemia di Covid Sethu si vede cancellare le due esibizioni al Mi Ami e al Nameless.

Il 2021 e il 2022 sono anni in cui vengono pubblicati diversi featuring: Sethu collabora, fra gli altri, con Don Said, gli ISIDE, Wako, Anzij e Claudym. Con quest’ultima apre i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari al Forum D’Assago e Willie Peyotea Milano. Questi feat hanno contribuito a definire una progressiva definizione ed evoluzione del suo lato melodico.

Nel 2022 Sethu firma con Carosello Records e pubblica il nuovo singolo “Giro Di Notte”. Il pezzo entra in tutte le più importanti playlist editoriali di Spotify (“New Music Friday”, “Novità rap”, “Generazione Z”, “Graffiti pop” e “sanguegiovane” dove appare anche nella copertina della playlist). MTV Italia lo sceglie come Artista del mese di settembre, mentre viene invitato ad esibirsi all’evento PLUG MI insieme ad altri artisti della scena urban italiana come Shiva e Rhove.

A dicembre partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Sottoterra”. Sethu arriva in finale e rientra nei sei finalisti della competizione, aggiudicandosi così l’accesso al Festival di Sanremo 2023 nella categoria BIG con il brano “Cause Perse”, brano dedicato al rapporto con l’inseparabile fratello gemello Jiz, che ne è il produttore. Per l’occasione pubblica l’omonimo EP “Cause Perse” (Carosello Records), una prima raccolta di brani perfettamente coerenti con il sound del pop contemporaneo che racchiude diverse sfaccettature di Sethu, spaziando dal rap alle ballad melodiche.

Lo scorso 28 aprile l’EP “Cause Perse” esce anche in versione live, sia in streaming e digital store che in formato video (disponibile sul canale VEVO dell’artista e su YouTube).

Il 12 maggio pubblica il singolo “Mare Di Lacrime” e l’annuncio del “Mare Di Lacrime Summer Tour” che include alcuni opening per Sfera Ebbasta. Sethu ama gli anime, gli scheletri e il colore nero.

E fondamentalmente è un inguaribile doomer.

Comunicato Stampa: BPM concerti