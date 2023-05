Carl Brave omaggia la sua Roma nel nuovo singolo

Share

Ci sono città che entrano nelle ossa, sotto la pelle. Che non sono soltanto lo sfondo delle nostre vite, ma in qualche modo le plasmano. Il rapporto di Carl Brave con la sua Roma è un legame d’amore profondo e viscerale, che ha deciso di onorare con “Lieto fine” (s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo brano in arrivo venerdì 19 maggio.

Dopo averla cantata in anteprima in Piazza San Giovanni sul palco del Concertone del Primo Maggio (a questo link un estratto del video dell’esibizione https://www.instagram.com/p/Crv8VLXItbF/), “Lieto fine” ci accompagnerà per le strade del Gianicolo, tra il calore dei tifosi della curva sud dell’Olimpico, con quell’atmosfera nostalgica che solo una grande bellezza decadente come Roma può restituire.

Il nuovo brano arriva dopo “Remember” (https://columbia.lnk.to/Remember), una ballad scritta e prodotta interamente dall’artista, che ha dato inizio al suo nuovo percorso discografico. Nel frattempo, sono stati annunciati anche i primi appuntamenti del tour estivo di Carl Brave, che lo porteranno nei migliori Festival della penisola tra giugno, luglio e agosto.

Queste tutte le date – prodotte da OTR Live – a oggi confermate, in cui l’artista presenterà dal vivo i brani del suo nuovo album:

23 giugno – BOLOGNA – Oltre Festival

24 giugno – BERGAMO – Nxt Station

3 luglio – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

10 luglio – FIRENZE – Ultravox

11 luglio – PADOVA – Sherwood Festival

16 luglio – LUGANO – Longlake Festival

19 luglio – MONTORIO AL VOMANO (TE) – Gran Sasso Live

22 luglio – ORVIETO (TR) – Orvieto Sound Festival

27 luglio – NAPOLI – Noisy Naples Fest Arena Flegrea

28 luglio – ROMA – Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”

1 agosto – GALLIPOLI (LE) – Parco Gondar

2 agosto – PATTI (ME) – Indiegeno Fest

11 agosto – MONTE URANO (FM) – Bambù Festival

12 agosto – CASTIGLIONCELLO (LI) – Castiglioncello Festival

16 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

26 agosto – SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) – Piazza del Popolo

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un producer e cantante romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2018 esordisce con il suo album solista “Notti Brave”. L’album, uscito per Island Records a maggio 2018, è entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane e conquistando il Doppio Disco di Platino. Molti sono stati gli artisti che hanno animato le “Notti Brave” di Carl, nelle quindici tracce dell’album troviamo, infatti, collaborazioni eccellenti come Fabri Fibra, Coez, Francesca Michielin, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty Solero, Frah Quintale, B e Ugo Borghetti. A ottobre 2020 esce il suo secondo disco di studio “Coraggio”. Nell’album 17 tracce che segnano un nuovo capitolo dell’eclettico percorso musicale dell’artista che ha saputo contaminare il pop, il cantautorato e il rap in uno stile unico, originale e subito riconoscibile. In “Coraggio” sono presenti anche 7 collaborazioni con Elodie, Mara Sattei, tha Supreme, Ketama, Gue Pequeno, Taxi B e Pretty Solero. Carl Brave ha già conquistato 40 Dischi di Platino e il suo canale Spotify conta 3 milioni di streams mensili. Nell’estate 2021 Carl Brave si è esibito all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. A settembre 2021 torna con “Sotto Cassa” un EP in cui l’artista sperimenta con produzioni elettroniche e collabora con Myss Keta, Gemitaiz, Pretty Solero e Ketama126. “Remember” – uscito a marzo di quest’anno – è il primo brano che anticipa il nuovo progetto discografico.

