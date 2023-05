LP in concerto al No Borders Music Festival

Share

Il No Borders Music Festival, annuncia oggi l’ottavo nome della 28esima edizione della rassegna musicale: LP sarà la protagonista del concerto di giovedì 20 luglio alle ore 14:00 ai Laghi di Fusine, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali.

LP, cantautrice statunitense con origini italiane, incarna perfettamente l’essenza del festival: artista senza limiti di genere con un’identità forte, si fa riconoscere per il suo stile e la voce unici, riesce a relazionarsi costantemente, senza filtri e pregiudizi, con il pubblico. Sarà la prima volta al No Borders Music Festival per la cantante multiplatino con oltre tre miliardi di stream, più di un milione di visualizzazioni al giorno e oltre sette milioni di ascoltatori mensili in tutto il mondo.

Nel giugno 2014 LP ha pubblicato il suo album di debutto Forever for Now, ma è con il lavoro successivo nel 2016, Lost on You, che la cantautrice si fa conoscere a livello internazionale posizionandosi al primo posto nelle classifiche di 18 paesi. Nel 2018 pubblica Heart to Mouth, progetto che comprende singoli di successo come “Girls Go Wild” e “Recovery”. Nel 2020 pubblica il singolo “The One That You Love” seguito nel 2021 dal suo sesto album Churches. Recentemente è uscito il singolo “Golden” che anticipa il suo nuovo album Love Lines, in uscita il prossimo settembre. Conosciuta per le sue incredibili esibizioni dal vivo, LP rimane una grande performer in ogni suo concerto che l’ha vista protagonista in più di 125 città di tutto il mondo. Oltre a questo, LP possiede la giusta forza creativa non solo per le proprie canzoni, ma anche per i testi di alcuni dei brani dell’ultimo decennio scritti per Rihanna, Cher, Celine Dion e Christina Aguilera.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Idroelettrica Valcanale, ProntoAuto e Mastertent.

LP

GIOVEDì 20 LUGLIO 2023 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 50,00 + dp

Biglietti in vendita online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone

Comunicato Stampa: UFFICIO STAMPA GOIGEST