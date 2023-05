Lauro e Villain, fuori il video di “Fragole”

Share

Fuori il videoclip di Fragole il nuovo singolo di Achille Lauro e Rose Villain per Elektra Records/Warner Music Italy, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il video, disponibile sul canale YouTube degli artisti, prodotto da Borotalco.tv e diretto da Leandro Manuel Emede, ha come protagonisti Achille Lauro e Rose Villain immersi in un’atmosfera bucolica da tableau vivant, il cui frame iniziale riporta a un vero e proprio déjeuner sur l’herbe dove Achille Lauro è disteso sul prato insieme ad eteree ninfe rurali tra fiori, conigli bianchi, ceste di fragole e bottiglie di champagne. Protagonista con Lauro Rose Villain che appare in sella ad una bicicletta vintage che porta con sé tutta la sua innocenza smaliziata. Un mondo bucolico, felice e leggero quello di Lauro e Rose, sullo sfondo di una cascina vecchio stile, con tavole imbandite di nature morte e un maggiolone total pink vintage, in cui il desiderio privo di giudizio e morbosità emerge dalle loro mosse sensuali e ammiccanti e dalle parole del brano fresco, pop e reggae al tempo stesso, che rimanda a un’estate italiana senza tempo.

www.youtube.com/watch?v=7WnAjND9T80

Fragole,scritto da Lauro De Marinis, Davide Petrella e Simon Pietro Manzari, prodotto da Gow Tribe, Gregorio Calculli e Banf, è il risultato dell’incontro fra i due artisti, una collaborazione nata oltreoceano in cui protagonista è l’eros tout court. Il match tra la carica attrattiva ribelle di Achille Lauroe l’accesa sensualità diRose Villaincrea atmosfere e vibes spregiudicate e accattivanti all’insegna di un sound sexy e chill.

Il frutto proibito non è quindi una mela ma un cesto di Fragole: Fragole panna e champagne / Fragole sotto la luna / stanotte un altro dirà: non l’ho mai detto a nessuna… bambolina… domani torno da te con una nuova bugia / tanto non ti importa di me tu vuoi le fragole… noi che a fare l’amore se un film è Los Angeles / tu vestita di rosso e uno sguardo da mantide / ma tanto lo so che tu vuoi le fragole…

Credits: Achille Lauro wearing Ray-Ban Reverse.

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Goigest