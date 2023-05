Galeffi in uscita “Nirvana Van Gogh”

Share

Mancano pochi giorni all’inizio del “BELVEDERE ESTIVO LIVE TOUR”, ma GALEFFI non poteva non regalare nuova musica ai suoi fan ed è così che questo venerdì 26 maggio uscirà “NIRVANA VAN GOGH” (Capitol Records/Universal Music Italy), il suo nuovo singolo prodotto dai Mamakass.

Disponibile da oggi il pre-save al seguente link: https://capitol.lnk.to/NVG.

Una traccia che continua il percorso di sperimentazione ed esplorazione iniziato con l’album “Belvedere”, ma che come lo stesso artista va oltre, alla ricerca costante di qualcosa di nuovo, evolvendosi, ma mantenendo la propria cifra stilistica, che ha catturato il cuore delle persone in questi anni.

“Nirvana Van Gogh è una canzone che profuma di avventura, di viaggi organizzati all’ultimo minuto, di foto rubate, di attimi incastrati fra passato presente e futuro.” – racconta Galeffi.

Dopo il tour nei club di questo inverno, con il tutto esaurito a Milano, Roma e Bologna, tornerà sui palchi in giro per l’Italia in un tour estivo che partirà il 2 giugno dal NXT Station di Bergamo. Come per la tournée invernale, sul palco insieme a lui ci saranno: Luigi Winkler (chitarra), Matteo Cantagalli (tastiera e chitarra), Fabio Grande (chitarra, basso, cori) e Andrea Palmeri (batteria).

Di seguito il calendario aggiornato delle date:

02 GIUGNO – BERGAMO – NXT STATION

04 GIUGNO – ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

16 LUGLIO – BOLOGNA – BONSAI GARDEN

12 SETTEMBRE – CASTELFIORENTINO (FI) – FESTA DELLA BIRRA CASTELLANA

13 SETTEMBRE – SEGRATE (MI) – CIRCOLO MAGNOLIA

Le prevendite sono disponibili sui circuiti di vendita e prevendita abituali.

Info biglietti su www.magellanoconcerti.it.

Il suo ultimo lavoro in studio “BELVEDERE” (https://capitol.lnk.to/belvedere; Capitol Records/Universal Music Italy) è un disco in cui l’artista osa negli arrangiamenti e lo trova rinnovato anche dal punto di vista autoriale. Una crescita, quella musicale e personale, che si percepisce anche dai suoi testi, attraverso i quali si scopre, mettendo più a nudo che mai anche le sue fragilità e debolezze, provando ad andare oltre i temi che tanto gli sono stati cari nei precedenti lavori. Figlia della maturità acquisita negli ultimi anni è la sua attuale capacità di analizzare le relazioni interpersonali e il mondo che gira intorno con occhi nuovi e uno spirito sicuramente diverso.

A marzo pubblica insieme a Bais il singolo “Venezia” (https://sugarmusic.lnk.to/Venezia; SUGAR MUSIC), una dichiarazione d’amore alla città, interpretata in chiave cinica e ironica.

Galeffi è un cantautore romano, classe 1991. Il suo album d’esordio “Scudetto”, uscito nel 2017 per Maciste Dischi, desta immediatamente un grande interesse da parte di pubblico e critica, collezionando oltre 25 milioni di ascolti streaming e portando l’artista a fare in meno di un anno un tour di 70 concerti nei principali club e festival italiani, molti dei quali andati sold out, passando per il concertone del Primo Maggio di Roma e dal Mi Ami Festival di Milano. Marco Cantagalli, questo il suo vero nome, è dotato di vocalità graffiante e potentissima e si fa cantare e ricordare, grazie ad una scrittura riconoscibile ed efficace. Cresciuto con il pop seminale dei Beatles, il Soft rock di Nutini, il Neo Soul di Amy Winehouse, il cantautorato francese, Serge Gainsbourg, Father John Misty e Patrick Watson, Galeffi rappresenta sin dal suo esordio un unicum nel cantautorato italiano. Grazie alle sue molteplici anime, il suo pop senza compromessi e la maturità artistica conseguita negli anni, il cantautore romano riesce ad entusiasmare e convincere il suo pubblico a ogni sua pubblicazione.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS