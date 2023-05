A Roma il Rino Gaetano Day con tanti ospiti

Share

Si svolgerà il 2 e 3 giugno al Parco Talenti di Roma il “Rino Gaetano Day”, la tradizionale manifestazione nazionale organizzata dal 2011 da Anna e Alessandro Gaetano (sorella e nipote del grande artista) per ricordare l’amato cantautore nella data in cui ricorre il quarantaduesimo anniversario della sua scomparsa.

Il tema portante di questa tredicesima edizione è la sostenibilità ambientale, e supporterà la Sea Shepherd Italia. Oltre alla Rino Gaetano Band, tanti artisti e ospiti si alterneranno sul palco per dare nuova vita con le proprie interpretazioni alle canzoni di un genio mai dimenticato e che sono entrate a far parte della memoria collettiva del nostro Paese.

Considerato un cantautore disimpegnato, in realtà Rino era un visionario. Le sue canzoni smascherano, attraverso il paradosso, i modelli strutturali sociali e le loro criticità e contraddizioni, ancora attualissime. I suoi testi, ironici e surreali, sono la dimostrazione di un talento unico, anticonformista e commovente.

L’evento inizierà alle ore 18 con una selezione inedita di brani che ascoltava Rino, dalla sua personale collezione di vinili, realizzata da Alessandro Gaetano, che verrà trasmessa fino all’opening dei progetti musicali emergenti (sia venerdì che sabato).

La manifestazione continua a portare all’attenzione del suo pubblico nuove proposte della scena musicale italiana, coinvolgendo giovani artisti ispirati da Rino Gaetano che, con entusiasmo, gli renderanno omaggio e si alterneranno sul palco. Il 2 giugno si esibiranno gli emergenti Dario Gabrieli, Matteo Massetti e Antidoti Label.

Seguiranno Naive, Matteo Costanzo e Mille, artista già nota al pubblico del Rino Gaetano Day. Il 3 giugno saliranno sul palco gli emergenti Thogo e LAVE. A seguire Guidobaldi e Daniele De Gregori.

La Rino Gaetano Band, l’unica tribute ufficiale di Rino Gaetano fondata nel 1999 dalla sorella Anna per tenere viva la memoria dell’artista, accompagnerà il pubblico in entrambe le serate in un viaggio tra racconti e canzoni diverse eseguite per ripercorrere la ricchissima produzione artistica di Rino fatta di sei album e un live (Ingresso Libero, Mio fratello è figlio unico, Aida, Nuntereggae più, Resta vile maschio, dove vai, E io ci sto, Q Concert), viaggiando nell’introspezione più profonda, ma al tempo stesso spensierata, dell’animo umano.

Venerdì 2 giugno presenterà la serata La Mario e gli ospiti saranno Leo Gassmann, Comete e Luciano D’Abbruzzo. Sabato 3 giugno Presenteranno Gaia Messerklinger e Greg. Gli ospiti saranno Pierdavide Carone, Lorenzo Lepore e Giulio Wilson. Antonio Rezza e Flavia Mastrella parteciperanno con un video saluto che verrà trasmesso nel corso di entrambe le serate.

La Rino Gaetano Band è formata dal nipote del cantautore Alessandro Gaetano (voce, chitarra acustica e percussioni), Ivan Almadori (voce e chitarra acustica), Paolo Petrini (voce e chitarra acustica), Alberto Lombardi (chitarra elettrica e cori), Fabio Fraschini (basso), Marco Rovinelli (batteria), Michele Amadori (tastiere e cori).

RINO GAETANO DAY – XIII edizione

La direzione artistica e di produzione del Rino Gaetano Day è a cura di Alessandro Gaetano, Miranda Shkurtaj, Steeve Illiano, Riccardo Paddeu e Camilla Pujia.

L’evento ha il patrocinio del Municipio Roma III di Roma Capitale e il supporto di Nuovo Imaie.

Partner: OndaRock, Mei – Meeting degli indipendenti, Scuola di Musica e Arte – Musica Incontro, e New Sound Level 90 FM che trasmetterà l’evento in diretta anche DAB e APP e in streaming.

Sea Shepherd Italia prenderà parola dal palco e sarà presente con un punto informativo per fornire dettagli sulla loro mission e raccogliere donazioni attraverso il loro merchandising.

L’area di Parco Talenti dove si terrà il concerto è facilmente raggiungibile da via Renato Fucini, via Sibilla Aleramo e largo Sergio Pugliese. L’apertura dei cancelli è fissata per le ore 18.00 e lo spettacolo andrà avanti fino alla mezzanotte.

L’evento, ad ingresso gratuito, è plastic free.

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency