Da venerdì in radio Virginio e Teo Bok

Virginio e Teo Bok debuttano per la prima volta insieme, il 26 maggio 2023, con il singolo “Il giorno con la notte” (in spagnolo “El dia con la noche”).

Teo Bok, il giovane cantautore di origini italiane, si affermacome uno dei nuovi talenti più promettenti della Generazione Z.Dopo il successo dei suoi recenti singoli “Esperanza” e “Algo Diferente”, Teo si appresta a conquistare ancora una volta il cuore dei suoi fan italiani, con il brano “Il giorno con la notte” questa volta insieme a Virginio, il quale, a sua volta, continua il percorso nei paesi latini iniziato nel 2022, con la pubblicazione del singolo “Manana”. Virginio ha 3 album all’attivo, oltre 600.000 copie vendute di cui 6 dischi di platino e 4 dischi d’oro come cantante e autore, la partecipazione al Festival di Sanremo, la vittoria del più importante talent show italiano “Amici” e un “Wind Music Award”.

Il singolo è prodotto dal pluripremiato Julio Reyes Copello già vincitore di 4 Grammy Award e di 8 Latin Grammy Awardnonché produttore tra gli altri di Laura Pausini, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Placido Domingo.

“Il giorno con la notte” scritto da Virginio insieme a Teo, vuole essere una dedica all’amore, una delle più grandi forze dell’universo, nella sua forma più autentica. Emotiva e profonda, la canzone celebra il potere dell’amore, la sua capacità di unirci e il suo valore nonostante le nostre differenze.

In questa incredibile storia, i due artisti, vogliono trasmetterequeste differenze, e cercare di rendere bella la vita. Sebbene siamo tutti meravigliosamente unici, possiamo coesistere in armonia, proprio come la notte e il giorno, indipendentemente dal nostro genere o dalla nostra etnia, l’amore ci riguarda tutti e può trasformare il modo in cui viviamo il mondo che ci circonda.

Teo Bok e Virginio Foto di Davide Bucolo

“Adoro qualsiasi espressione d’amore e ‘Il giorno con la notte” – dice Teo – rappresenta la purezza di un sentimento che non può essere discriminato. Da bambino, sono stato vittima di bullismo a scuola proprio nel periodo in cui ero in Italia. Stavo iniziando la mia giovane carriera nel mondo della musica e non lo capivo, soffrivo e mi chiedevo perché. Ricordo cosa mi disse mia madre: ‘Amore mio, tutto ciò che è diverso fa paura. In quel momento ho capito fino a che punto la paura allontani l’amore e ho cominciatoa vivere nel sogno di un mondo senza discriminazioni, dove la diversità è compagna e non nemica”. “Il giorno con la notte” fa parte del nuovo EP di Teo Bok “Tiempo de ser fuerte” che include anche 5 canzoni in spagnolo interamente prodotte dal Maestro Julio Reyes Copello. Teo, in poco tempo, ha conquistato il pubblico latino negli Stati Uniti e in Spagna, e anche il Re Felipe e Letizia. Per Virginio questa canzone è importante perché parla di un mondo come diversità in modo positivo, normalità e accettazione. <”Quando ho scritto questa canzone con Teo Bok, ci siamo subito trovati in delle esperienze di vita simili e ho pensato che fosse importante parlare di un mondo come quello delle diversità in maniera positiva, con naturalezza e di accettazione. Oggi punto a salvaguardare la bellezza nella musica e quindi scrivere di diversità penso sia fondamentale in quanto siamo tutti diversi e dobbiamo imparare a rispettarci, amarci e soprattutto comprenderci. Così come il giorno non esiste senza la notte allo stesso modo le diversità si completano.” Virginio continua raccontando il loro incontro “Mi trovavo a Miami solo un anno fa per scrivere alcune canzoni insieme a Laura Pausini quando è stata proprio lei a volermi presentare il Maestro Julio Reyes Copello. Subito sono entrato in sintonia con lui, affascinato dal suo grande talento e dalla sua grande umiltà. E’stato proprio lui poi a dirmi che nella sua Accademia c’era un talentoso ragazzo italiano e a suggerirci di collaborare insieme. È bastato un pomeriggio ed è nato “Il giorno con la notte”.

Teo Bok e Virginio stanno attualmente preparando i loro tour promozionali in Messico e Colombia, per continuare a portare messaggi di amore e buona musica in questi territori. Il videoclip ufficiale di “Il giorno con la notte” sul canale YouTube di entrambi gli artisti, a partire dal 29 maggio. Girato a Madrid sotto la regia di LIGHTBROS, il video mette in risalto due storie d’amore separate, stupirà sicuramente i fan per la sua celebrazione dell’amore in tutte le sue forme.



Biografia VIRGINIO

Virginio eÌ€ un giovane cantautore italiano. Ha esordito al Festival di Sanremo con il brano “Davvero”, brano che racconta un difficile rapporto padre-figlio, ancora oggi molto amato dal pubblico. Partecipa nel 2010 alla trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi” vincendo nel 2011 la decima edizione. EÌ€ stato il primo cantautore a vincere un talent show avendo giaÌ€ partecipato al Festival di Sanremo. Ad oggi ha all’attivo 3 album con Universal Music Italy e oltre 10 singoli tra cui il primo in lingua spagnola dal titolo “Mañana” pubblicato nel 2022 per il mercato LatinoAmericano. Parallelamente al percorso di successo in Italia, dove Virginio ha ottenuto importanti riconoscimenti tra cui Wind Music Award, il premio Roma Videoclip, il Premio Tulipani di Seta Nera, la vittoria del programma NaTale&Quale Show di Carlo Conti Speciale Telethon su Rai 1 a dicembre 2022, la vittoria della 65a edizione dello Zecchino D’Oro con la canzone scritta da lui intitolata “Il Panda con le Ali”, sta avendo grande riscontro e interesse da parte del pubblico del LatinAmerica tanto da essere stato l’unico cantante italiano invitato all’ultima edizione dei Latin Grammy tenutasi a Las Vegas a novembre 2022. Virginio, oltre che cantante, eÌ€ anche noto in Italia per la sua grande vena autoriale, tra cui spiccano i successi mondiali scritti per Laura Pausini (tra cui LIMPIDO con Kylie Minogue) fino alla vittoria del recente Latin Grammy come autore per l’album FATTI SENTIRE/HAZTE SENTIR di Laura Pausini. Virginio nella sua carriera di cantante e autore per artisti come Laura Pausini, Raf, Alessandra Amoroso (nell’ultimo album Tutto Accade), Giusy Ferreri (nell’ultimo album Cortometraggi), Elisa, Francesca Michielin, Lorenzo Fragola, Chiara Galiazzo, Paola e Chiara. Virginio oltre alla musica e ad aver firmato la colonna sonora portante di “Non dirlo a nessuno”, film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia a Settembre 2022, si eÌ€ cimentato con un ruolo di attore nell’omonimo film in uscita a Maggio 2023. Virginio eÌ€ molto attento e dedito ai temi di solidarietaÌ€. Ha firmato l’inno per la donazione del sangue in Italia “Magnifico Donare” di AVIS, interpretato da Chiara Galiazzo, e ha curato la direzione musicale di importanti campagne sociali tra cui la serie televisiva “Donne, Storie che ispirano”.

È stato inoltre Testimonial per la campagna nazionale sull’artrite psoriasica “Dammi 6 parole”.

Virginio è titolare nella Nazionale Italiana Cantanti.



Biografia TEO BOK

Teo Bok è un cantautore italiano della nuova generazione, che nonostante abbia recentemente compiuto 20 anni, con una carriera professionale importante nel mondo della musica.

Teo vive a Miami dal 2020, lasciando l’Italia a soli 16 anni per seguire i consigli del suo mentore e manager Andres Recio che l’ha scoperto in Italia mentre era in tour con Alessia Cara e, anche manager di Julio Reyes Copello. Insieme hanno voluto e firmato il cantautore, come unico artista italiano, con la loro nota “Accademia art house” dove, i più grandi artisti come MarcAntony, Jennifer Lopez e molte altre star, sono prodotte. Nel 2022 Teo firma un contratto con Universal Music Latino, avvicinandosi di più al suo obiettivo.

A giugno Teo Bok sarà in tour in Spagna per un progetto patrocinato dalla “Fondazione Princesa De Girona”. Teo ha conquistato l’attenzione della Casa Reale di Spagna con il brano “Esperanza” diventato inno della Fondazione.

L’estate 2023 sarà dedicata ad un tour promozionale per il suo album “Tiempo De Ser Fuerte in Messico, Colombia, Italia e Spagna.

Inizia in Italia a 9 anni come interprete principale di famosi musical come “The Lion King”, a 12 anni è finalista a “The voice Kids” in Germania e a soli 14 anni pubblica il suo primoalbum in Italia “Cruisin” prodotto da Riccardo Scirè con l’etichetta discografica Dream Ream World e distribuito da Artist First.

Nelle più grandi venue europee, apre 22 concerti di “Soy Luna”,il famoso show di Disney in cui Teo Bok si innamora della lingua spagnola.

Viene poi nominato ai Kids Choice Awards come miglior cantante italiano nel 2019.

La formazione internazionale di Teo e l’uso di 4 lingue (italiano, inglese, spagnolo e tedesco) gli hanno permesso di entrare in contatto con il resto del mondo e comprendere persone di ogni cultura che ha incontrato, raggiungendo un pubblico globale. È il 2020 quando Teo si trasferisce a Miami, per continuare la sua crescita artistica e personale sui ritmi della musica latina; lavorando con l’obiettivo di portare la sua musica nel continente latinoamericano. A causa della sua educazione multiculturale, le radici musicali di Teo risiedono in molti generi diversi, motivo per cui decide di raggiungere il suo pubblico attraverso uno stile musicale unico e alternativo, abbracciando i suoni delle varie influenze che ha avuto crescendo in Italia, Germania e gli Stati Uniti attraverso la lingua che definisce come quella che gli ha rubato il cuore spagnolo. Nell’ultimo anno Teo ha lavorato al suo primo EP interamente in spagnolo prodotto dal Maestro Julio Reyes Copello nello storico studio, Art House, ed è uno dei primi 5 Graduating Artists del programma di performance dell’Abbey Road Institute di Miami.

