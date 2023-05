Venerdì esce il nuovo singolo di Nick Romeo

Share

NICKY ROMERO torna con il nuovo singolo a metà tra dance e pop “ALL YOU NEED IS LOVE”, disponibile in radio dal 2 giugno.

Il singolo vede la collaborazione di JONAS BLUE, pilastro della dance-pop da oltre 130 dischi di platino a livelo mondiale, e di NICO SANTOS, cantante e produttore di talento da oltre 1 miliardo di stream globali, per una delle collaborazioni più attese dell’anno.

Nicky Romero ha presentato il brano in anteprima all’inizio dell’anno sul main stage dell’ Ultra Music Festival, quando ha portato Jonas Blue sul palco. Da venerdì 2 giugno sarà finalmente disponibile per la rotazione radiofonica, prospettandosi come uno dei singoli dance-pop più potenti di questa estate.

Comunicato Stampa: Giacomo Vitali