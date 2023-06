Roma al via Aura Comedy Show

Share

Al via dal 14 giugno AURA COMEDY SHOW, la prima rassegna di teatro, canzone, commedia e Stand-up promossa dal Centro Commerciale Aura con la direzione artistica della Never Seen srl – Web & Events Agency.

Dieci appuntamenti, distribuiti nei mesi di giugno e luglio, con importanti nomi del panorama brillante e comico del teatro italiano che animeranno l’arena estiva del Centro Commerciale Aura, a Valle Aurelia, tra musica, battute, cabaret e tanto divertimento.

Da diversi anni in Italia vi è una diatriba tra la forma di spettacolo comico classico, che tutti conosciamo come cabaret e la nuova forma di intrattenimento divertente denominata stand up. Quest’ultima sottolinea una libera espressione del pensiero dell’oratore o attore che sia (stand up comedian) che si prefigge lo scopo di far riflettere il pubblico su questioni di carattere politico, sociale e socio-economico, a differenza del cabaret che dal 1800 è sempre stata una forma di spettacolo che combina teatro, canzone e commedia, scherzando su fatti quotidiani e divertendo gli spettatori creando personaggi esilaranti e buffi. La rassegna AURA COMEDY vuole mettere a confronto queste due forme di spettacolo per dare una panoramica similare e diversa allo stesso tempo, in cui rivedersi, sorridere e perchè no … riflettere. I personaggi scelti dal mondo dello Stand Up sono artisti conosciuti nel panorama teatrale e di locali di settore romani, mentre quelli selezionati per il cabaret hanno esperienze teatrali e televisive nell’ambito della comicità.

Ad inaugurare la rassegna, il 14 giugno, i RADIO ROCKET. Reduci dal successo delle ultime stagioni del programma televisivo Made In Sud, in onda in prima serata su Raidue, i Radio Rocket sono una pop band: Voce, Chitarra e… un ovetto. Divertimento a suon di note di giovani ragazzi che tentano, in chiave divertente, di abbinare la musica delle hit del momento alla simpatia partenopea.

A seguire il 21 giugno GOLDEN VOICE( in replica anche il 5 luglio), il 22 giugno SILVIA LA MONACA E GIULIA NERVI, il 28 giugno EDOARDO LICATA in SESSO DROGA E IPOCONDRIA, il 29 giugno TIZIANO GALLO in NON PERDIAMOCI DI VISTA!, il 06 luglio MARCO CAVALLARO in LA VERITÀ VI GIURO, il 12 luglio è la volta di MIMMO RUGGERO e il suo “COMEDY SHOW”, il 13 luglio dei PEZZI DI NERD, e infine, il 20 luglio dei SEQUESTRATTORI.

Centro Commerciale Aura , Viale di Valle Aurelia 30, 00167 Roma

Orario inizio: Ore 21:00 – Ingresso gratuito

