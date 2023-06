Mille è la nuova Up Next Italia del mese

Share

Apple Music ha annunciato oggi che MILLE è la nuova artista a essere inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

“Quando ho iniziato a suonare la chitarra è sbocciata in me anche una grande passione per gli amplificatori” commenta MILLE.“Il primo che ho avuto era arancione e quel colore l’ho sempre associato al movimento, quello del suono che arriva al pubblico, quello delle vibrazioni delle assi di legno dei palchi sui quali salto insieme alla mia band. Ecco, la notizia di essere stata scelta per Up Next Italia da Apple Music ha il sapore delle onde sonore che si propagano arrivando a più gente possibile. Quel famoso passaparola che tanto fa bene a chi come me, vuole far conoscere a tutti le proprie canzoni. Grazie di tutto cuore.”

MILLE è una cantautrice e musicista. Ironica e istrionica scrive di sentimenti, di donne, di libertà, le sue canzoni sono polaroid che creano ponti per fuggire dalle ansie quotidiane. Nel suo mondo si canta a squarciagola e si balla. Indie a suo modo, pop a suo modo si sta facendo conoscere dal grande pubblico. È infatti tra i vincitori di Musicultura 2021 durante il quale le viene conferito il Premio della Critica, nel 2022 vince l’1mnext e suona sul palco del concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Durante l’estate 2022 suona dal vivo in numerose occasioni con la sua chitarra elettrica rosa e apre i concerti di Carmen Consoli e Max Gazzè. “Quanti Me Ne Dai” è il suo primo EP che presenta dal vivo nei club italiani e sul prestigioso palco del Primo Maggio di Roma.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, MILLE si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, Wako, Voodoo Kid, MILES, Assurdité, Ginevra, PAULO, Leon Faun.

Nel 2023, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo settimo anno. Il vasto roster globale di Up Next include talenti nominati ai Grammy e lodati dalla critica come 6lack, Daniel Caesar, H.E.R., Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny, Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks, Tate McRae, Zoe West, Morray, Fousheé, Amorphous, Tems, Parker McCollum, Jay Wheeler, Shenseea, Omar Apollo, Jvck James, aespa, Yahritza Y Su Esencia, Amelia Moore, FLO e SoFaygo, Bailey Zimmerman, Rema, Saint Harison.

