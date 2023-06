Federica con il nuovo “Fulmini”

Share

Dopo l’esperienza all’interno della scuola di “Amici”, Federica torna con il suo nuovo singolo “Fulmini” disponibile per la rotazione radio da venerdì 16 giugno.

Questo brano fresco e leggero cattura perfettamente l’atmosfera e l’emozione dell’estate, trasportandoci in quella fase dell’anno in cui nascono gli amori estivi.

‘Fulmini’ è una canzone che abbraccia le sensazioni intense e travolgenti che sorgono durante questa stagione magica. Le note melodiche e le parole evocative ci avvolgono rapidamente, facendoci desiderare che quei momenti di puro incanto durino per sempre.

Il brano è stato influenzato da sonorità pop contemporanee, con tocchi di freschezza e leggerezza che lo rendono irresistibile.

Federica non possiede un percorso musicale alle spalle, nessun tipo di studio canoro. Tanto è vero che per vivere lei faceva semplicemente la parrucchiera. Questo però non le impedisce di inviare un video-casting ad Amici con il quale si aggiudicò altri tre casting di approfondimento.

Inizia il 18 settembre 2022 Amici con la nuova formazione della classe sia per il canto che per il ballo. Nella prima puntata a prendere uno dei famosi banchi disponibili della scuola di Amici è proprio Federica, che viene apprezzata da tutti e tre i professori ma in particolare da Arisa.

Federica pur partendo da zero riesce a guadagnarsi il posto per il Serale. Durante la permanenza nella scuola di Amici pubblica 3 singoli: “Meno Sola” (prod. Room9, autore Alfa), “26 Modi” (prod. Room 9) e “Scivola” (prod Room 9, autrice Federica Camba)

Com.Stampa Universal Music