Sophie and The Giants e Purple Disco Machine di nuovo insieme

Squadra che vince non si cambia. Dopo i successi di “Hypnotized” (5 Platino e #1 in radio nonché il brano più suonato del 2020 in Italia) e “In The Dark” (Platino, Top 3 radio e tra i singoli più programmati dello scorso anno), SOPHIE AND THE GIANTS e PURPLE DISCO MACHINE tornano per una nuova straordinaria collaborazione.

Il nuovo esplosivo singolo “PARADISE” è disponibile in radio ed in digitale da venerdì 16 Giugno.



Con luci al neon, sintetizzatori, linee di basso, una voce inebriante ed un ritmo tutto da ballare, SOPHIE ci apre le porte del suo ipnotico “PARADISE”. “Spero che questa canzone faccia sentire le persone completamente libere, è un invito a pensare solo al presente e a godersi il momento”, dichiara l’artista multiplatino. “Chiunque tu sia, dimentica ciò che ti sta preoccupando, bacia qualcuno e balla sulle note di questa canzone”.



Fusione fresca e sperimentale di certi suoni che ci ricordano gli anni ‘80, testi sinceri da cantare a squarciagola che sanno raccontare momenti storici e personali, ponti che uniscono e muri che cadono come solo la musica sa fare, una voce unica e riconoscibile. È questa la formula vincente di SOPHIE AND THE GIANTS, l’artista che sta cambiando le strade del nuovo pop e che da oltre tre anni è la regina delle radio nel nostro Paese.

SOPHIE è ora pronta a tornare in tour ed è attesa a Milano per l’unica data italiana il prossimo 27 Settembre al Fabrique.





BIOGRAFIA

Voce di “Hypnotized”, il brano più suonato dalle radio italiane nel 2020 firmato dal DJ tedesco Purple Disco Machine, successo confermato dalla hit “Right Now” – rimasta per 7 settimane consecutive nella Top 5 dell’airplay radiofonico in Italia nonché tra i 10 brani più programmati di tutto il 2021.

Sincero come la musica che la giovane e talentuosa Sophie scrive, è il suo forte legame con l’Italia. Nel Giugno del 2021, infatti, collabora con Michele Bravi in “Falene”, una delle hit che hanno segnato la nostra estate e brano in cui l’artista multiplatino britannica canta per la prima volta in italiano.

Nel Novembre 2021 Sophie unisce poi le forze a Benny Benassi e Dardust per il nuovo singolo “Golden Nights”, un brano di pura energia ed evasione dove sonorità dance incontrano melodie più pop. Una produzione dunque tutta “Made in Italy”, un export dall’Italia all’estero che dimostra ancora una volta la nostra eccellenza al mondo intero: il singolo, infatti, si è confermato per 5 settimane consecutive tra i brani più suonati dalle radio in Italia.

Nel Gennaio 2022 Sophie torna a collaborare con Purple Disco Machine prestando la voce al singolo “In The Dark”, giunto in Top 3 airplay italiano, ed il mese dopo partecipa come ospite alla 72° edizione del Festival di Sanremo duettando nella serata delle cover con la band Le Vibrazioni sulle note di “Live and let die” del leggendario Paul McCartney.

Nel Maggio 2022 si esibisce poi sul prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest a Torino durante l’half time delle Semifinali insieme a Dardust e Benny Benassi.

Ad Agosto 2022 esce il singolo “We Own The Night” che giunge ai vertici della classifica airplay, successo che viene poi confermato anche a Marzo 2023 con il singolo “DNA” feat il producer Mearsy.

