“Inferno Grande” l’album di Niki Neve

Niki Neve presenta live “Inferno Grande” il suo album, anticipato in radio dal singolo “Il vento sul paese”, il 22 giugno a Venezia – Spazio About e a Milano – Mare Culturale Urbano il prossimo 8 luglio.

Niki Neve racconta il suo disco in un mini tour che partito il 7 giugno da Verona – Modus – lo vede il 22 giugno a Venezia – Spazio About (Lista Vecchia dei bari – Santa Croce, 1165) alle 19.30 e l’8 luglio a Milano – Mare Culturale Urbano (Via Giuseppe Gabetti, 15) alle 21.

«Vengo dal teatro e mi viene spontaneo partire da lì – afferma Niki Neve – dove mi sento a casa. È la mia comfort zone dalla quale mi sporgo con questa pazza idea di fare delle canzoni. Sono felice di presentare il mio album “Inferno Grande”, dopo Verona, a Venezia con l’attore Samuele Ferri e a Milano insieme a un altro attore, Michele Costabile. Porteranno dei pezzi legati a degli autori a cui sono legato, come Charles Bukowski e Pier Vittorio Tondelli. Devo moltissimo a entrambi, ma con Tondelli ci sono anche delle coincidenze: io sono nato il 7 settembre e lui il 14 e ho vinto un importante premio dedicato a lui. Come per il concerto di Verona ho scelto, anche per Venezia e Milano, di far vivere le mie canzoni in una situazione teatrale. Sono canzoni o meglio dei racconti e il teatro è il posto perfetto per raccontare una storia. La serata sarà divisa in due parti. Nella prima ci saranno le 8 canzoni dell’album “Inferno Grande” suonate in trio con Roberto Zanetti alla tastiera e Sergio Pesca alla batteria. Il pubblico ascolterà le canzoni in una veste originale, diversa rispetto a quella dell’album, ma perfettamente in linea con l’atmosfera teatrale della serata. Nella seconda gli attori faranno i loro pezzi, lascio loro libertà totale.»

Questa la tracklist dell’album: “Il vento sul paese”, “L’amore è una cosa meravigliosa”, “Carillon”, “Tre becchini”, “Quando il cielo si svuoterà”. “Bonne Soirée”, “Col Angeles” e “Autogol”.

«Nel 2021 ho pubblicato “Col Angeles” una raccolta di racconti che – prosegue Niki Neve – parla del posto dove vivo, con i suoi personaggi e anche dei miei amici. Certe storie non ci stavano là dentro, nel libro, così sono nate le canzoni. Anche nel titolo dell’album “Inferno Grande” c’è l’idea di un b-side e di una corrispondenza con il libro. E viceversa. Avevo voglia di scrivere in un altro modo, lontano dai racconti e dai testi teatrali. Ci ho messo quasi due anni, con varie interruzioni. È un disco molto suonato, perché questa era l’idea di Roberto “Zizzi” Zanetti, che ha scritto le musiche insieme a me. Gianluca Bianco “Mr. White”, che l’ha registrato e prodotto, ha allestito una sala d’incisione mobile in un salone parrocchiale, i ragazzi l’hanno suonato un po’ lì e un po’ in studio, e poi tutto è continuato nella sua caverna. Nel disco tutto ruota intorno a una strada che attraversa Col Angeles, e le canzoni sono tutte nascoste lì intorno. È un giro in macchina o forse a piedi nei luoghi che vedo da sempre. È come se queste canzoni ci fossero sempre state e io fossi solo andato a tirarle fuori. La copertina è una foto che mi ha fatto a Bologna un mio amico, Lorenzo Rossini, di fronte a casa di un altro mio amico. Sono dei ninja che si calano da una parete. Non so quanti anni abbia questa immagine, ma almeno una decina. È un ritratto di quando ho iniziato a scrivere canzoni.»

Niki Neve al secolo Nicolò Sordo, nasce il 7 settembre a Colà, località di villeggiatura sul lago di Garda, scrive per passione e ne ha fatto il suo lavoro. I suoi testi teatrali “Camminatori della patente ubriaca“, “Ok Boomer (Anch’io sono uno stronzo)” hanno vinto numerosi premi, tra cui il Premio Riccione Tondelli per il Teatro. Grande appassionato di stivali a punta e camicie hawaiane, ha pubblicato come Niki Neve una raccolta di racconti, “Col Angeles“, con cui vince il Premio “Scritture di Lago 2022”. Dopo qualche apparizione sporadica come voce nei dischi jazz di Roberto Zanetti e qualche scappata nella musica elettronica, il 19 maggio 2023 ha pubblicato “Inferno Grande” il suo primo album di canzoni, lanciato in radio dal singolo “Il vento sul paese” scritto con Roberto Zanetti. Sta ora girando con un minitour di presentazione del suo album in versione unica e originale.

Comunicato stampa: Andrea-RECmedia