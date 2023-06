Vedano Good Vibes il contest per gli emergenti

Share

Appuntamento domenica 2 luglio allo SPORTPARK di Vedano al Lambro (MB), in via Alfieri 32, con la seconda data di VEDANO GOOD VIBES, il concerto organizzato dall’agenzia Good Guys in Brianza. Questa volta ben 7 ore di musica, dalle 14:00 alle 21:00, per movimentare il centro sportivo con tanti artisti provenienti dal nord milanese.

In apertura, prima degli headliner di questa edizione, ci sarà uno spazio dedicato agli artisti emergenti che decideranno di cimentarsi nel contest che Good Guys ha proposto, mettendo in palio per il vincitore un pacchetto di distribuzione e promozione per un singolo, oltre all’inserimento tra gli headliner della prossima edizione dell’evento. Il contest è rivolto ad artisti di ogni genere musicale, che siano solisti o gruppi. Le iscrizioni sono aperte: è sufficiente contattare la pagina Instagram dell’agenzia (@goodguys_project) per ricevere tutte le informazioni utili.

Il primo headliner ad esibirsi sarà Skelly, classe ’94, artista cresciuto nelle periferie milanesi, che “usa l’arte per evadere da una realtà sempre più noiosa”.

Emir, amante della musica fin da bambino, inizia a cantare nel 2019, sperimentando in ogni modo possibile, dall’indie alla musica elettronica. Sin dall’inizio, Emir viene accompagnato nel suo percorso musicale da gheb. e dal produttore maska, con il quale ha realizzato il suo primo album “BLISTER”.

Seguirà Niox, rapper emergente di Nova Milanese (MB), sperimenta attraverso la musica nuovi modi di esprimere la sua “follia” interiore. Classe 1996, scrive pezzi dal 2012, ma inizia a pubblicare nel 2016. Ha all’attivo un album, 4 EP, un mixtape di 14 tracce, dal titolo “N1”, a tema anime. Niox ha inoltre collaborato con AVIS provinciale Monza e Brianza per la realizzazione di due brani, nel 2019 e nel 2022.

Carlè nasce nel 1999 e sviluppa presto una forte passione per la musica, che lo porta a scrivere testi sin dall’età di 16 anni. Pubblica i primi brani con lo pseudonimo di Sjareel nel 2019, assieme a vari progetti collettivi con artisti della sua zona. Nel 2022 calca i suoi primi palchi e dall’inizio di quest’anno ha intrapreso un percorso solista cambiando il suo nome d’arte in quello attuale segnando una svolta per la propria identità artistica personale.

SENZ’R, pseudonimo di Davide Santamaria, è un rapper originario di Vimercate. La caratteristica principale dei testi dell’artista, da cui nasce il suo nome d’arte, è proprio il mancato uso della consonante “R” nei suoi brani, dovuto al difetto fonetico del rapper, il rotacismo, meglio conosciuto come erre moscia. Senz’r inizia a scrivere musica nel 2005, per poi affinare la propria identità artistica partecipando ai primi contest di freestyle. Nel 2010 diventa la voce della crew OLYO!bollente e apre i concerti di artisti hip hop nazionali e internazionali come Piotta, Salmo, Machete Crew, Sud Sound System, Bassi Maestro, Ensi, Kaos One e Colle der Fomento. Nel 2014 esce la sua prima raccolta “La Vendetta delle Camole”, al quale segue l’album di debutto da solista “Non c’è 2 Senza Erre”. Durante il lockdown, l’artista scrive e pubblica i singoli “Feega”, “Modem” e “Senz Appeal” (distribuiti da Believe), per poi concentrarsi sul suo ultimo progetto, “Demolition Man”.

Capo Marocchino nasce il 18 giugno 1997 a Beni Mellal. Nel 2009 saluta per l’ultima volta la sua famiglia in Marocco. Per uscire dalla povertà, decide di investire su sé stesso diventando un pasticcere riconosciuto. Nel 2017 comincia ad approcciarsi alla musica e registra i suoi primi brani. Debutta con il singolo “La mia storia”, brano introspettivo e carico di emotività, che racconta il suo passato. Raggiunge un buon consenso iniziando a fidelizzare il suo pubblico. Dopo il singolo “Parli di me”, Capo Marocchino sta attualmente lavorando al suo primo album.

A seguire, un ospite ormai sempre presente agli eventi targati Good Guys. Dopo l’esibizione allo Shabba Club, FURY sarà presente per la prima volta a VEDANO GOOD VIBES. L’artista ha finalmente deciso di tornare a fare musica e ad esibirsi live, dopo uno stop dovuto a varie delusioni, che FURY ha saputo superare e da cui ha imparato, tornando più forte e determinato di prima.

Un’altra new entry di questa edizione di Vedano Good Vibes è rappresentata dal duo di fratelli LIRO e Davide T. LIRO, classe 2000, è nato a Milano e cresciuto ascoltando suo fratello Davide T produrre musica tech-house, finché, nel 2018, ha iniziato a collaborare con lui. Dopo le prime canzoni realizzate insieme, una volta presa più consapevolezza di quale fosse la loro strada artistica, che mescola il mondo techno con un rap melodico e cantato, si affacciano al mercato musicale con il brano “Monna Lisa”, a cui seguirà il primo EP “Harem”. Nasce così il collettivo StessoSangue, che nel 2022 arriverà ad abitare il suo primo studio di produzione musicale a Gaggiano (MI). “@liroliroui” (distribuito da Artist First e promosso da Good Guys) è il loro ultimo singolo, in cui il beat prende ispirazione dalla trap francese a cassa dritta, ma conserva intatta l’identità artistica del duo, con linee melodiche d’effetto e un’attenzione nella scelta e nella lavorazione del suono.

Qrti classe 2002, nasce come freestyler, avvicinandosi agli ambienti hip-hop di Seregno sin dalla giovanissima età. Debutta come rapper nel marzo del 2018, pubblicando su soundcloud il mixtape intitolato “Kurt Codeine”.

31kappa, artista emergente di Alessandria, il cui fare musica deriva dal voler esprimere ciò di cui non riesce a parlare in situazioni di vita quotidiane, raccontando ciò che vive e le emozioni/problemi/situazioni che ne derivano, sperando che più gente possibile possa rivedersi in ciò che scrive. “Siamo soli insieme”.

Goyard X, dopo la collaborazione con Zeon Caspian, ha ripreso a lavorare in solitaria, spostandosi sulle sonorità più trap che contraddistinguono i suoi lavori iniziali.

Seconda presenza a VEDANO GOOD VIBES anche per Zeon Caspian, che nasce come progetto musicale nel 2021 dall’incontro tra l’artista e il produttore fiorentino Mvtt. L’intesa supera la distanza e permette al duo di forgiare uno stile e un’identità unici che si poggiano su variegate influenze musicali: alternative indie rock, edm, hyperpop, hardwave, pop punk, future garage, ambient, dreampop. Il risultato è un mix ponderato di musica alternativa e sperimentale, che sfrutta sia il lato acustico che digitale, portando aria fresca senza farsi sollevare troppo da terra, tra drop future bass e riff un po’ stonati.

Comunicato stampa: Christian Nobile Good Guys Project