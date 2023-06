Mastarais l’hip hop come stile di vita

Share

Non è la prima volta che MASTARAIS dimostra di incarnare l’hip hop in tutte le sue forme. Tecnica, tematiche e produzioni sono il risultato della cultura street dell’artista milanese. Con “RODMAN” (IslandRecords / Universal Music Italia), il nuovo singolo fuori venerdì 23 giugno, in pre-save al link https://presave.umusic.com/rodman, Mastarais omaggia uno dei personaggi che più hanno segnato gli anni Novanta, Dennis Rodman, simbolo del creare le proprie regole ed essere il migliore a farlo.

Rodman non solo è stato una delle punte di diamante del basket statunitense dalla seconda metà degli anni 80, iniziando la carriera NBA nei famigerati Detroit Pistons fino ad arrivare ad essere parte integrante degli anni d’oro dei Chicago Bulls, è anche simbolo di una ribellione senza freni. Talento e follia, che lo hanno portato più volte ad essere una delle personalità più rilevanti degli anni Novanta, tra scandali, amori celebri, hairstyles iconici.

Mastarais non ha più bisogno di ricordare a tutti il suo ritorno sulla scena, lo ha già fatto con “Guai” (https://island.lnk.to/guai) e “LUCI DEI FARI” (https://island.lnk.to/lucedeifari). “Rodman” è il promemoria per quelli che hanno fatto finta di non sentire.

Carmine Marco Scavullo, in arte Mastarais, classe ’95, è nato e cresciuto a Milano. Approccia al mondo rap già a 8 anni con l’uscita del film 8 Mile. Successivamente si appassiona alla scena italiana, prendendo come riferimento Club Dogo, Fabri Fibra ed altri. Inizia a cantare nel 2012 con Lazza e Giaime, all’epoca membri della Zero2. Due anni dopo abbandona la scena per dedicarsi al lavoro. Ad aprile 2023 esce “Guai”, inizio di un nuovo capitolo per l’artista, seguito a maggio da “LUCI DEI FARI”.

https://www.instagram.com/mastarais_/

Comunicato stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS