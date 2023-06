Parte il tour estivo di Mezzosangue

Share

Con due mixtape (Musica Cicatrene Mixtape – 2012, Hurricane Mixtape 2013) e tre album in studio (Soul Of a Supertramp – 2015, Tree – Roots & Crown – 2018, Sete 2022) oggi MezzoSangue è uno dei protagonisti più convincenti della scena musicale italiana. La sua penna ha tracciato solchi importanti, senza nessun timore di affidare al pubblico riflessioni esistenziali, che analizzano l’uomo e la società. Su questa scia, il suo ultimo lavoro “Sete” (Columbia Records/Sony Music Italy – https://columbia.lnk.to/MezzoSangue), è un concept album con chiari riferimenti alla “società liquida” di Zygmunt Bauman, che indaga dieci diverse forme di sete come richiesta, necessità, stato interiore.

Il tour primaverile di “Sete” ha conquistato con successo i maggiori club d’Italia. Non un semplice concerto, ma un’esperienza in cui il pubblico si è potuto immergere, lasciandosi trasportare dalla musica, dalle coreografie e dai visual. Un viaggio che non è ancora terminato.

Inizierà il 30 giugno allo Sherwood Festival di Padova questo secondo capitolo, per poi proseguire in giro per l’Italia e non solo: “Sete” arriverà anche in Europa il 14 agosto in occasione dello Sziget Festival di Budapest.

Alle date precedentemente annunciate si aggiungono il FARA ROCK 2023 a Fara Gera D’Adda (BG) il 13 luglio, la FIERA DELLA MUSICA di Azzano Decimo (PN), ACIELOAPERTO a Cesena l’11 agosto e l’EREMO CLUB di Molfetta (BA) il 9 settembre.

Sul palco con MezzoSangue: Luca Martelli/Jacopo Volpini (batteria) e Daniele Giuili (chitarre e tastiera).

Tour estivo

Qui il calendario in aggiornamento, tutte le date sono prodotte da OTR LIVE:

30 GIUGNO – SHERWOOD FESTIVAL – Padova

6 LUGLIO – ROCK IN ROMA 2023 – Ippodromo delle Capannelle (RM)

13 LUGLIO – FARA ROCK 2023 – Fara Gera D’Adda (BG) NUOVA DATA

28 LUGLIO – FIERA DELLA MUSICA – Azzano Decimo (PN) NUOVA DATA

9 AGOSTO – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO – Brescia

11 AGOSTO – ACIELOAPERTO – Cesena NUOVA DATA

14 AGOSTO – SZIGET FESTIVAL – Budapest

9 SETTEMBRE – EREMO CLUB – Molfetta (BA) NUOVA DATA

Biglietti in vendita sui circuiti abituali.

Info: https://www.otrlive.it/tour-dates/mezzosangue-sete-tour-2023.

MezzoSangue, Roma, 23 gennaio 1991. Alla sua prima apparizione su un video Youtube nel 2012 la domanda è la stessa: chi si nasconde dietro il suo iconico passamontagna? La risposta è nei suoi versi: “Sotto non c’è nessuna faccia, nessun nome, solo un’idea che parla”. Guerrigliero della parola, poeta combattente, interessato

all’espressione artistica più che alla fama personale, MezzoSangue ha da sempre arricchito la sua musica con citazioni letterarie, cinematografiche e scritture varie che trattano di questioni etico / filosofiche / esoteriche che hanno sempre appassionato il suo pubblico stimolandolo a riflessioni più profonde. L’obiettivo è espandere il significato del testo dai confini della sua persona, sfociando con connessioni mentali in momenti estremamente riflessivi e coinvolgenti. “Mezzo” si è fatto rapidamente strada nei circuiti underground romani per assumere una dimensione nazionale con “Musica Cicatrene Mixtape”, il suo primo Mixtape. Con l’uscita del primo album ufficiale “Soul of a Supertramp” inizialmente pubblicato in free download e divenuto presto un classico del genere, MezzoSangue ha lasciato un’impronta indelebile nella scena con uno stile conscious assolutamente originale. I live diventano una componente fondamentale nel suo rapporto con i fan, il cui numero cresce inesorabilmente, concerto dopo concerto. Nel 2018 esce il progetto “Tree – Roots and Crown” composto da due dischi denominati appunto “Roots” e “Crown”. Un concept album che battezza definitivamente il rapper come Artista, con temi che vanno dalle filosofie orientali della cabala e dei chakra, come suggerisce lo stesso titolo, alla fisica quantistica, per concludersi con l’ermetismo. L’album è stato certificato disco d’oro e il tour annesso ha riscosso numerosi sold out. A distanza di circa 4 anni dalla sua ultima pubblicazione, il 16 dicembre del 2022, l’Artista mascherato lancia la sua nuova Opera: “SETE”. Un concept album che analizza 10 forme di sete nel concetto baumaniano del termine di liquidità. Passando per 3 punti specifici di 3 rispettive tracce, la sete, la scelta e la fede, giunge ad una trasformazione personale dal “nero” della Nigredo, al “bianco” dell’Albedo.

