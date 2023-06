Woody Allen ospite di Blue Note Milano

Share

Il sipario sulla nuova stagione concertistica di Blue Note Milano si alzerà martedì 5 settembre e durante la prima settimana di programmazione il club di via Borsieri avrà l’onore di ospitare una celebrità indiscussa: Woody Allen, accompagnato dalla sua New Orleans Jazz Band. Due serate speciali, in collaborazione con The Beat Production, in compagnia di questo grande Premio Oscar con una passione sfrenata per il jazz, che per il suo ritorno in Italia ha scelto proprio il Blue Note come luogo ideale per un incontro intimo con il suo pubblico.

Per più di quarant’anni, Woody Allen e la sua New Orleans Jazz Band hanno deliziato il pubblico con il loro sound liberamente ispirato alla città della Louisiana, culla del jazz: una musica che Woody Allen ha amato fin dall’infanzia e che trae ispirazione da grandi musicisti del passato quali Sidney Bechet, George Lewis, Johnny Dodds, Jimmie Noone, Jelly Roll Morton, Bunk Johnson e ovviamente Louis Armstrong. Il loro repertorio è composto da oltre 1200 canzoni che comprendono melodie popolari, inni, spiritual, marce, blues e rags dell’inizio del XX secolo. Per venticinque anni, il gruppo ha suonato ogni lunedì sera presso il rinomato Carlyle Hotel di Manhattan: Allen ha persino mancato di accettare un Academy Award per non mancare il suo concerto del lunedì sera! Nel 1996, la band ha intrapreso il suo primo tour europeo che è stato filmato e raccontato attraverso il film documentario, ovviamente vincitore di un Oscar Wild Man Blues!

In linea con la natura spontanea della musica, la scaletta viene improvvisata e nessuno, nemmeno i musicisti sanno quale canzone Allen chiederà di suonare dopo!

(Mercoledì 6 e giovedì 7 settembre – ore 21:00, 150€; biglietti disponibili su TicketOne)

Il locale aprirà al pubblico alle 19.00 e il servizio ristorante terminerà tassativamente alle 20.45. Una volta acquistati i biglietti è possibile prenotare il servizio ristorante scrivendo una mail a dinner@bluenotemilano.com.

La prenotazione garantisce solo la possibilità di cenare ed è valida presentandosi entro le 19.45; la prenotazione non riguarda la scelta del tavolo che può variare in base alle esigenze di servizio e all’ordine di arrivo.

BLUE NOTE MILANO, jazz club aperto nel 2003, si estende su una superficie di 1000 metri quadrati su 3 diversi livelli. L’atmosfera è quella di un elegante jazz club, e da ogni posizione della platea e della balconata lo spettatore può ascoltare le esibizioni di artisti di fama internazionale con il massimo della qualità acustica: la struttura e le dimensioni del locale permettono a tutti di godersi appieno il concerto. Come vuole la tradizione ereditata dal leggendario club del Greenwich Village, una serata al Blue Note è anche l’occasione per poter vivere al meglio il binomio musica e cibo. Il servizio si effettua nella stessa sala dei concerti ed offre una cucina semplice ma raffinata, un’ampia selezione di vini italiani e francesi, più di 200 cocktail e liquori dal bar e quell’atmosfera speciale che si può trovare solo in un jazz club. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Blue Note Milano e una volta a settimana Nick the Nightfly, mitico musicista e conduttore radiofonico, conduce a partire dalle ore 22.00 la sua trasmissione Monte Carlo Nights da un’apposita postazione all’interno del jazz club milanese. www.bluenotemilano.com

