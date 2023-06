Summer Mela domenica il concerto Raga Ecstasy

Share

Summer Mela, festival sulla cultura musicale e cinematografica indiana, prosegue con un doppio appuntamento ai giardini della Casa del Cinema di Roma, nel Teatro all’aperto Ettore Scola, all’interno di Villa Borghese.

Domenica 25 giugno a partire ore 19:30, avrà luogo un concerto sul raffinato e complesso universo del Raga che presenterà una varietà di stili e di repertori della musica classica indiana. L’ensemble è formato da tre Maestri indiani di fama internazionale: la celebre cantante Sangeeta Bandyopadhyay, che interpreterà una selezione di raga e melodie ricorrendo alle tecniche vocali utilizzate nei diversi repertori; il maestro Sanju Sahai alle tabla, che accompagnerà le melodie fornendo un adeguato supporto ritmico; e infine il maestro Sabir Sultan Khan, che restituirà ulteriore supporto melodico alle canzoni con il saranghi, importante strumento a corde della tradizione classica indostana. I diversi brani del repertorio verranno introdotti con una breve presentazione, che illustrerà i temi e le forme musicali delle diverse composizioni. Il repertorio presentato attinge a diverse tradizioni e stili di musica classica indostana: il Khayal, il Thumri, il Bhajan e il Tagore.

Il Khayal (lett. ‘immaginazione’), ad oggi lo stile più diffuso di musica classica indostana. In esso confluiscono elementi stilistici appartenenti a diverse tradizioni musicali di origine indiana e persiana: il rigore del canto Dhrupad, le ornamentazioni del Qawwali, e il romanticismo del Thumri. L’esecuzione in stile Khayal dipende prevalentemente dalla fantasia dell’interprete e dalla sua capacità di improvvisazione. Il cantante ‘ricama’ con immaginazione gli sviluppi melodici della composizione originale (bandish) ed interpreta il colore e le sfumature ‘emotive’ del raga secondo la propria sensibilità, rispettando tuttavia le convenzioni e la grammatica della musica classica.

Il Thumri è la forma semi-classica della musica indostana: è considerata un genere romantico, sia per il tipo di abbelimenti sia per i contenuti del repertorio, costituito in prevalenza da canti d’amore romantici ed erotici. Questo genere musicale è stato estremamente popolare tra le ragazze cantanti-danzatrici conosciute come Baiji. Sebbene condivida un evidente legame con lo stile Khyal, il genere Thumri è considerato semi-classico poiché non è altrettanto vincolato dalle regole del raga.

Il Bhajan comprende canti devozionali incentrati sul sentimento della bhakti che, sotto il profilo musicale, pur essendo composti in diversi raga, non sono soggetti alle regole compositive ed estetiche della musica classica.

Il Tagore, infine, racchude composizioni di Rabindranth Tagore, rese in diversi raga.

Dopo la performance, intorno alla ore 21:30, sarà proiettato il film di S. Rajamouli RRR, un film action a tema storico che segue le vicende di due rivoluzionari indiani del 1920 impegnati nella lotta contro l’impero Britannico. La storia, liberamente ispirata a fatti reali, narra di una talentuosa bambina indiana della tribù Gond che viene rapita dal tirannico amministratore britannico e dalla moglie. Komaram Bheem, che vigila sulla tribù, si mette in viaggio per cercarla e riportarla a casa, ad ogni costo. Si imbatterà lungo il cammino in Rama Raju, un ambizioso ufficiale della polizia imperiale indiana cui è stato assegnato il compito di fermarlo, ma che – inconsapevole della sua identità – diventa suo amico fraterno fino a quando cominceranno ad emergere le prime verità, determinando uno scontro epocale. Il brano Naatu Naatu, tratto dalla colonna sonora del film, si è aggiudicato il premio Oscar 2023 per miglior canzone originale.

L’ingresso agli eventi è libero a tutti.

