Lina Simons è la nuova artista di Up Next Italia

Share

Apple Music ha annunciato oggi che Lina Simons è la nuova artista a essere inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

“Big shoutout ad Apple Music per avermi scelta come artista Up Next Italiaaa, ancora non ci credooooo!” esclama Lina Simons, “We in the game. È solo l’inizio. Grazie ‘uagliu!”

Pasqualina De Simone, in arte Lina Simons, è nata a Pozzuoli da madre nigeriana e padre italiano. Cresciuta a Cerreto Sannita, un paese con tremila abitanti nella provincia di Benevento, lei e sua madre erano le uniche donne nere a vivere lì. Da adolescente ha prodotto molti vlog e video satirici su Facebook, in cui parlava degli stereotipi che i ‘white italians’ hanno sugli afroitaliani. Da quel momento ha cominciato a dimostrare la capacità di toccare argomenti sociali importanti con la freschezza e la simpatia che la contraddistinguono. Due mesi dopo aver preso il diploma, Lina è partita per Londra dove ora fa musica e studia Imprenditoria e Business della Musica. Assieme a MINE Music ha pubblicato il suo primo album “P.A.S.” e ha partecipato al MiAmi Festival 2022 ottenendo un grandissimo successo di critica e pubblico, che le ha consentito di partecipare anche al Tough As You Festival sempre nel 2022.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, Lina Simons si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, Wako, Voodoo Kid, MILES, Assurdité, Ginevra, PAULO, Leon Faun, MILLE, David Blank e SAMUSPINA.

Nel 2023, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo settimo anno. Il vasto roster globale di Up Next include talenti nominati ai Grammy e lodati dalla critica come 6lack, Daniel Caesar, H.E.R., Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny, Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks, Tate McRae, Zoe West, Morray, Fousheé, Amorphous, Tems, Parker McCollum, Jay Wheeler, Shenseea, Omar Apollo, Jvck James, aespa, Yahritza Y Su Esencia, Amelia Moore, FLO, SoFaygo, Bailey Zimmerman, Rema, Saint Harison, Ice Spice, XG e Grupo Frontera.

Comunicato Stampa: Goigest