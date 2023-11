Nashley firma la nuova sigla della serie Rai “Noi siamo leggenda”

Share

Nashley entra in un mondo alternativo in cui i superpoteri sono la metafora delle difficoltà adolescenziali. “UNO COME NOI” (Ventidiciotto, under exclusive license to Believe Artist Services), il nuovo singolo dell’artista, disponibile ovunque da giovedì 23 novembre, è la sigla di “NOI SIAMO LEGGENDA”, l’ultima novità tra le serie Rai, diretta da Carmine Elia e che vede protagonisti Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Lino Guanciale e Claudia Pandolfi.

“Uno come noi” è un brano generazionale che affronta il tema della solitudine affondando le radici nelle dinamiche esistenziali dei giovani d’oggi, messi di fronte al loro dilemma esistenziale vissuto come una necessità ontologica. Coautore e produttore del brano è Matteo Buzzanca, autore multiplatino e compositore di tutta la colonna sonora della serie, nonché già vincitore del prestigioso premio Soundtrack Stars Award al 75mo Festival del Cinema di Venezia.

“Uno come noi è un pezzo che nasce come tanti altri, piano e voce, in studio, è una traccia inclusiva quanto fredda. All’inizio non ero convinto della produzione, non c’erano le giuste vibes, a quel punto ho deciso di chiamare Matteo Buzzanca, che è anche il compositore di tutta la colonna sonora della serie, che ha dato un tocco di freschezza alla produzione. Quando Matteo mi ha detto che c’era la possibilità di inserire questa canzone all’interno della serie ero molto emozionato. Per me è stata la prima volta, ne sono onorato” – racconta Nashley.

Coprodotta da Rai Fiction e Fabula Pictures e in collaborazione con Prime Video, “NOI SIAMO LEGGENDA” andrà in onda su Rai 2 in sei serate a partire da mercoledì 22 novembre; tra drammi, azioni, ironia e superpoteri, la fiction racconta delle difficoltà dell’adolescenza di cinque ragazzi in un’ottica nuova.

Nashley Rodeghiero, in arte Nashley, nasce nel 2000 in provincia di Vicenza. Coltiva la passione per la scrittura cimentandosi in poesie fin da piccolo, per poi dedicarsi alla stesura di rime, strofe e ritornelli. Ama il rap perché «descrive i pensieri di noi giovani che passiamo la maggior parte della giornata per strada». Con il compagno di crew MamboLosco, nel 2017, pubblica i brani “Come se fosse normale”, “Me lo sento” e “Piano Piano Way”, ottenendo milioni di ascolti ed affermandosi tra le più interessanti promesse della scena Trap italiana. Ad Ottobre 2018 esordisce con l’album “Real” che vede tra gli ospiti artisti del calibro di MamboLosco e Guè Pequeno. Il singolo estratto “Nuovi Jeans” raccoglie i favori del pubblico e della critica, raggiungendo in pochi mesi la sua prima certificazione FIMI/GfK Italia come disco d’oro, fino ad arrivare al disco di platino. All’inizio del 2019 pubblica il nuovo singolo “Cenere”, certificato disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), che si attesta tra i brani più ascoltati dell’artista. Dopo aver concluso il 2019 con l’uscita di “Quanto freddo fa” in collaborazione con Giaime, nel 2020 pubblica l’Ep “Ancora in piedi”. Apre il 2021 con il singolo “Giovane e triste” (certificato disco d’oro), seguito da “Soli Assieme” e i progetti “Iside” e “Seth”. A marzo 2022 pubblica l’album “OSIRIDE”, che ottiene 40 milioni di stream totali. A settembre è stato premiato con il “Premio Lunezia Menzione Speciale” per il valore musical-letterale di “Giovane e triste”. Torna nel 2023 con i singoli “Per starci in due” e “Amelie”.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS