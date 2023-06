Si aggiungono tre nuove date al tour di Giovanni Truppi

Share

Si aggiungono tre nuove date al tour estivo di Giovanni Truppi, che presenterà sui palcoscenici di tutta Italia il suo nuovo album INFINITE POSSIBILITA’ PER ESSERE FINITI, uscito il 28 aprile per Virgin Music LAS / Universal Music Italy.

Una serie di appuntamenti in cui il carisma e l’animo poetico del cantautore napoletano si dispiegano in una ricerca verso una poetica rara e raffinata in grado di trasportare il suo pubblico nel suo universo personale, in cui rispecchiarsi attraverso un crescendo di emozioni. Durante questi appuntamenti Truppi sarà affiancato da Frankie Bellani alle tastiere, Giorgio Maria Condemi alle chitarre e Stefano Tamborrino alla batteria, per un’esperienza immersiva e affascinante.

Giovanni Truppi Tour 2023

“Infinite possibilità per esseri finiti”, prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, è un album che partendo dal personale e particolare arriva al collettivo e all’universale, interrogandosi e confrontandosi con temi importanti e quanto mai attuali: il concetto di privilegio e quello di comunità, la precarietà economica e la gentrificazione, il ruolo delle reti sociali e quello delle città. La vita, la morte, i sentimenti, le relazioni. Un disco urbano, ambientato in una precisa dimensione temporale, che percorre la strada da Centocelle a Bologna calandosi nei quartieri di cui parla e in cui vive, che diventano parte essenziale della narrazione attraverso registrazioni ambientali, soundscape e field recording che fanno da trait d’union a un mix di generi e suoni, in cui l’incertezza e la frammentazione interiore si fanno vero e proprio linguaggio e cifra stilistica Il risultato è un mare di parole e musica all’interno del quale navigano delle canzoni-isole, alcune più sperimentali altre di struttura classica. Uno specchio dello smarrimento del nostro tempo e delle trasformazioni che lo abitano ed efficace rappresentazione di uno Zeitgeist.

Per raccontare meglio il disco, pur non parlandone (quasi) mai, il musicista ha inoltre realizzato Esseri Finiti, un podcast che approfondisce i temi che hanno ispirato le sue nuove canzoni. Qui il link all’ascolto: https://truppi.lnk.to/esserifiniti

CALENDARIO COMPLETO

10 Giugno – Monteriggioni (SI) – Montemaggio Festival Resistente

16 Giugno – Melpignano (LE) – Mercato del Giusto

20 Giugno – Argenta (FE) – Piazza Garibaldi

1 Luglio – Perugia – L’Umbria che spacca (SOLO) – SOLD OUT

2 Luglio – Pisa – Giardino Scotto

8 Luglio – Bagheria (PA) – Nomad Summer Fest 2023

13 Luglio – Asti – Astimusica

15 Luglio – Bertinoro (FC) – Giardini della Rocca – Festival Entroterre

18 Luglio – Roma – Villa Ada

22 Luglio – Piani di Caregno (BS) – Ground Music Festival (SOLO)

27 Luglio – Bologna – Cubo Live

28 Luglio – Napoli – Ex Base Nato

2 Agosto – Milano – Castello Sforzesco

Info e biglietti: https://ponderosa.it/artist/giovanni-truppi/

Comunicato Stampa