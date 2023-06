Accordi Disaccordi in concerto al Blue Note Off

Il trio ACCORDI DISACCORDI martedì 27 giugno si esibirà nell’ambito del prestigioso calendario del BLUE NOTE OFF, la stagione estiva di concerti presso il DIAZ 7 (Piazza Armando Diaz, 7) di Milano. Per l’occasione sarà sul palco con loro la cantante Maggie Charlton.

Inizio evento ore 21.00, ingresso libero su prenotazione (https://www.sisalwincity.it/eventi/milano-diaz/food-fun-bluenote-off-al-sisal-wincity-milano-accordi-disaccordi-feat-maggie-charlton) o chiamando il + 39 3346305677.

L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni.

Successivamente gli Accordi Disaccordi arriveranno anche all’Umbria Jazz Festival e a settembre supereranno i confini nazionali, esibendosi al Nordland Teater di Mo i Ran, nell’ambito del norvegese Smeltedigelen Festival.

Il trio, composto da Alessandro di Virgilio, Dario Berlucchi e Dario Scopesi, porta in scena uno spettacolo che alterna sonorità acustiche dal gusto cinematografico ad attitudini virtuosistiche creando, attraverso un coinvolgente storytelling, una narrazione interattiva con il pubblico che si trova così a percorrere un viaggio nel mondo musicale di Accordi Disaccordi.

Alcuni dei brani che gli Accordi Disaccordi presenteranno dal vivo sono estratti dal loro ultimo album “DECANTER”, già disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download (https://linktr.ee/accordidisaccordi). Come affermano gli Accordi Disaccordi, “Decanter nasce grazie a un percorso di crescita, è un disco maturo, ricco di sfumature e sonorità intense che richiamano mondi differenti. Ogni composizione ha una sua storia e un suo colore e nella sua interezza si presenta come un concept album sonoro, capace di catturare e coinvolgere un pubblico variegato”.

Di seguito i prossimi concerti degli Accordi Disaccordi:

dal 7 al 16 luglio- Perugia – Bottega del vino e Arena Santa Giuliana – Umbria Jazz

18 luglio – Castelnuovo Berardenga (Siena) – AntoniMax

19 luglio- Jesolo (Venezia)- Piazza Milano

20 Luglio – San Benedetto del Tronto (Ascoli – Piceno) – Festival Marche Manouche

21luglio – Formia (Latina) – Area Archeologica Caposele

22 luglio – Morfasso (Piacenza)

6 agosto- San Bartolomeo al Mare (Imperia)- Rovere Jazz Festival

26 agosto- Bogliasco (Genova)- Ombre di Jazz | Feat. Anais Drago

29 settembre- Mo I Rana, Norvegia

28 ottobre- Moncalieri (Torino)- Moncalieri Jazz Festival | Feat. Anais Drago

Il tour è in collaborazione con Barley Arts. Nuove date verranno annunciate nelle prossime settimane, tra le quali un concerto in Abruzzo a settembre.

Accordi Disaccordi è un progetto italiano attivo nel panorama musicale nazionale ed internazionale. Il trio, nato nel 2012, è composto da Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e da Dario Scopesi al contrabbasso. In oltre 10 anni di attività hanno collezionato più di 3.000 spettacoli, tra cui 12 esibizioni all’Umbria Jazz (tra il 2015 e il 2022), 6 concerti sold out al Blue Note, partecipazioni a festival internazionali, come Jazz à Juan (2016), Moscow Jazz Festival (2018), JazzMi (2018) e Athens Technopolis Jazz (2018), e diverse tournée in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Australia e negli Emirati Arabi.

Nel 2018 in Russia il trio conquista il Guinness dei primati come “Primo e più importante tour jazz su larga scala, mai organizzato in Russia” con più di 200 concerti in 80 differenti città del paese.

Due anni dopo si sono esibiti presso il padiglione italiano dell’Expo 2020 di Dubai e lo stesso anno sono entrati nel mondo del cinema grazie al brano “Stay”, scelto come colonna sonora per il film su Fabrizio De André “Il Concerto Ritrovato” di Walter Veltroni. Due anni dopo le loro musiche sono state selezionate per il film “Vicini di casa” di Paolo Costella.

Accordi Disaccordi hanno all’attivo cinque album: l’attuale progetto “Decanter” e i precedenti “Accordi Disaccordi” (2017), “Live Tracks” (2016), “Swing Avenue” (2015) e “Bouncing Vibes” (2013).

