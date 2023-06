Share

Una canzone che profuma di aria di mare e si tuffa tra le onde per ritrovare il piacere di lasciarsi galleggiare.

Adriatico è il nuovo singolo di Colombre feat Chiello, in uscita oggi venerdì 23 giugno per Bomba Dischi.

Ascoltalo qui: https://bombadischi.lnk.to/adriatico

Seguendo la scia di Realismo magico in Adriatico, l’ultimo album del cantautore e produttore marchigiano, Adriatico continua a navigare tra quelle sonorità etereee, immediate e ricche di sfumature, con quell’attenzione a ogni dettaglio testuale e sonoro, che da sempre contraddistinguono il sound di Colombre.

Quante volte ci diciamo di fare qualcosa insieme che poi puntualmente rimandiamo o troppo spesso non realizziamo mai? Racconta Colombre. Una cena, un incontro, una canzone insieme, un viaggio…Sì, magari proprio quel viaggio, da troppo tempo programmato, che due amici decidono finalmente di fare lasciandosi alle spalle tutto il resto.

Ora davanti a loro ci sono solo le strade che costeggiano il mare Adriatico, il vento che grida tra i capelli e una nuova canzone da portarsi a casa.

Adriatico arriva a suggellare una collaborazione – e un’amicizia – che prosegue già da tempo tra i due artisti: Colombre ha infatti lavorato alla produzione di entrambi i dischi solisti di Chiello.

Un incontro tra due anime musicali diverse ma affini, guidate dallo stesso viscerale amore per la musica e pronte a mettersi sempre in gioco.

Il brano perfetto per aprire l’estate, la stagione che più di tutte ci spinge a cercare di vivere la vita in modo meno frenetico, prendendosi tempo e lasciandosi spazio, andando lontano da dove non si può respirare. Ed è proprio questo l’invito che, con quella leggerezza capace di nascondere un’infinità profondità, Colombre e Chiello ci fanno.

Adriatico sarà contenuta anche nel vinile di Realismo magico in Adriatico, da oggi disponibile in pre-order: https://bombadischi.lnk.to/realismomagicoinadriatico

Prosegue anche il tour estivo di Colombre, organizzato da Panico Concerti: prossimo appuntamento l’1 luglio nella sua Senigallia (AN) a Rotondo Music Festival. E poi il 9 a Soliera (MO) ad Arti Vive Festival, il 22 a Cesena a FU ME Festival, il 3 agosto a Sessa Aurunca (CE) a Revolution Camp, il 4 a Scalea (CS) a Laos Fest, il 18 a Cesinali (AV) a Montpellier Festival e il 2 settembre a Bologna a Sun Donato Festival.

Crediti

Scritto da Giovanni Imparato (Colombre), Rocco Modello (Chiello) e Domenico Venturo (Powv_fsk)

Composto da Giovanni Imparato (Colombre) e Fausto Cigarini

Prodotto da Colombre

Testo

Ci rimane poco più di un’ora

nel frattempo sto pensando che

galleggeremo sulle onde ancora

Parliamo, parliamo troppo spesso

Di fare tutto e non facciamo mai

Ma questa spiaggia di metallo te la ricorderai

La luce qui è diversa e l’alba non ci aspetta sull’autostrada deserta

Di fretta

Che non finisce mai

Ci rimane poco più di un’ora

nel frattempo sto pensando che

galleggeremo sulle onde ancora

Adriatico

Tutte le strade che costeggiano il mare

Lontano da dove non si può respirare

Dove il vento grida forte tra i tuoi capelli

Mi dimentico di colpo i miei sbagli

Tutte le strade che costeggiano il mare

Lontano da dove non si può respirare

Le stagioni si susseguono e arriverà un altro inverno

Io sono stato qui troppo tempo

Ora ho bisogno di perdere il controllo

Tutti pregano il cielo quando il relitto affonda

Lasciami da solo oppure dimmi chi sei ora

Ci rimane poco più di un’ora

nel frattempo sto pensando che

galleggeremo sulle onde ancora

Adriatico

Tutte le strade che costeggiano il mare

Lontano da dove non si può respirare

Dove il vento grida forte tra i tuoi capelli

Mi dimentico di colpo i miei sbagli

Tutte le strade che costeggiano il mare

Lontano da dove si può solo annegare

Galleggeremo ancora

Adriatico

Si galleggeremo ancora

Adriatico

Tutte le strade che costeggiano il mare

E i tuoi capelli

Lontano da dove non si può respirare

Adriatico

Tutte le strade che costeggiano il mare

Galleggeremo ancora

Adriatico

Aria di mare

Bio

Colombre è Giovanni Imparato. Come il mostro marino del racconto di Buzzati, da cui prende il nome, affiora dall’acqua pubblicando nel 2017 l’album “Pulviscolo” (Bravo Dischi). Il disco, preceduto dal singolo “Blatte”, arricchito dal prezioso featuring di IOSONOUNCANE, ha ottenuto attenzione e consensi da pubblico e critica, ed è stato candidato nella cinquina del Premio Tenco come miglior opera prima. Questa accoglienza ha permesso al cantautore di Senigallia di intraprendere un tour in tutta Italia di più di novanta concerti, tra il 2017 e 2018, aprendo anche concerti di Mac DeMarco, De Gregori e Luci della Centrale Elettrica. Nel 2018 co-produce e arrangia il disco “Deluderti” (La Tempesta Dischi)

della cantautrice Maria Antonietta, con la quale aveva già collaborato alla produzione del suo disco precedente “Sassi” (La Tempesta Dischi). Vince il premio “Super MEI Circus” come miglior artista indipendente giovane dell’anno, e il brano “Pulviscolo” è colonna sonora del cortometraggio di Cosimo Alemà “Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi” presentato alla Settimana Internazionale della Critica del 75^ Festival del Cinema di Venezia.

Nel 2019 Calcutta lo invita a prendere parte al tour di “Evergreen” come chitarrista.

Nel marzo 2020 pubblica il suo secondo disco, “Corallo” (Bomba Dischi): tre canzoni diventano colonna sonora della serie Netflix “Summertime”. Nell’autunno dello stesso anno partecipa al progetto “Rifilastrocche in cielo e in terra” disco che fa rivivere le favole scritte da Gianni Rodari e il cui ricavato va in beneficenza all’Associazione “Con i bambini”. Il 31 marzo 2021 esce “Il sole non aspetta” canzone inclusa nel vinile di “Corallo” assieme alla cover di “Tu sei l’unica donna per me” di Alan Sorrenti. A questa release fa seguito un tour estivo in tutta Italia. Nel 2021 co-produce e arrangia il disco d’esordio di Chiello “Oceano Paradiso”, certificato disco d’oro. Nell’estate del 2022 si occupa della produzione del live, e partecipa come chitarrista. Nella primavera del 2022 registra in studio alcune chitarre per il nuovo disco di Alan Sorrenti, con il quale si esibirà live per un concerto speciale al Mi Ami Festival. A dicembre del 2022 esce “Niente è come sembra”, canzone scritta per la serie Netflix “Odio il Natale”. Il 24 febbraio esce “Durerebbe un’ora” e il 24 marzo “Io e te certamente” con Maria Antonietta, singoli che anticipano l’album “Realismo magico in Adriatico” uscito il 31 marzo per Bomba Dischi. Dopo un tour primaverile di presentazione, a fine maggio ha preso il via il tour estivo che toccherà vari festival della Penisola. Il 23 giugno esce “Adriatico”, una nuova canzone feat Chiello.

Info:

IG:colombre_giova

FB: https://www.facebook.com/colombregiova

Bomba Dischi

www.bombadischi.it

Panico Concerti

Giuseppe.cernera@panicoconcerti.it

Comunicato Stampa: Ufficio stampa GDG press