Baby K e il nuovo singolo “M’ama non m’ama”

È fuori – al link https://youtu.be/Fz8JQfpW-aw – il videoclip di “M’AMA NON M’AMA” (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo di BABY K, già disponibile in radio, in streaming e digitale (https://columbia.lnk.to/mamanonmama).

Mentre continua a farci ballare sulle note del brano, che ha dato ufficialmente il via all’estate 2023, le immagini del video, diretto da Giulio Rosati per Borotalco TV, ci trasportano ancora di più nel suo ritmo hip hop e dancehall serrato, che dà il via al racconto divertente di una serata nel club.

Una continua evoluzione, quella che la regina della bella stagione porta con sé con “M’ama non m’ama”: un nuovo look passionale anticipa il mood esplosivo di “M’ama non m’ama”, brano – prodotto da Davide Simonetta e scelto per la nuova campagna Fonzies – pronto a farci ballare e a prendere la vita con leggerezza.

“Sono finalmente tornata nel quartiere – commenta Baby K – tornando alle mie radici fra un sound che mescola l’hip hop classico al calore della dancehall. M’ama non M’ama è un racconto divertente che ci ricorda che non si trova l’amore né marito nel club: ‘mamma diceva che no, non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall’”.

Con “Easy” (https://Columbia.lnk.to/Easy) e “Bolero” (https://BabyK-MIKA.lnk.to/Bolero) feat. Mika, Baby K ha dimostrato che non vuole precludersi nessuna strada nel suo futuro: il suo è un percorso di continua trasformazione, all’insegna della sperimentazione e dell’autoaffermazione della sua identità artistica.

Claudia Nahum è in arte Baby K. Nata a Singapore e cresciuta a Londra, Baby K è l’artista italiana dei record. Collabora con diversi artisti tra i più importanti del panorama musicale come Tiziano Ferro e Major Lazer. Baby K è l’unica artista italiana ad aver ottenuto nell’era digitale un disco di diamante da FIMI, grazie al singolo “Roma-Bangkok”. Nel 2020 riconferma il record di artista più vista su Vevo dal 2009 ad oggi, con 3 dei suoi videoclip in classifica tra i primi 10. Nel 2021 è la prima artista italiana a totalizzare un miliardo di views sul suo canale YouTube.

