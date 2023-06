Da domani in radio Doechii “What It Is (Block Boy)”

Disponibile da venerdì 30 giugno in radio il nuovo singolo di Doechii “What It Is (Block Boy)” in featuring con il rapper Kodak Black per Top Dawg/Capitol Records.

Recente vincitrice del prestigioso premio Billboard Women in Music Rising Star, (precedentemente ricevuto da Lady Gaga, Billie Eilish e Nicki Minaj), questo singolo è la sua prima release del 2023. Nel brano unisce le forze con il collega già nominato ai Grammy Kodack Black, collaborando per la prima volta con un artista maschile.

“La traccia è una fusione di vibes pop e nostalgiche,” dice Doechii. “Sento che sto mostrando un lato del mio range locale che i miei fan non avevano ancora avuto modo di scoprire. Ho amato utilizzare i vecchi sample di “No Scrubs” e “Some Cut” mixandoli per creare questa energia che fa bene al pezzo”.

“What it is hoe, what’s up? Every good girl needs a little thug,” Canta Doechii nel ritornello. “Every block boy needs a little love.” Kodack, fresco dal successo della hit Platino “Super Gremlin” la segue con una strofa, un botta e risposta dolce, di strada, di autentica devozione.

“What It Is (Block Boy)” arriva sulla scia di un 2022 importante per Doechii, che ha fatto uscire tracce come “Stressed”, “Crazy”, “Persuasive” (versione solo e in feat. con SZA) e “Pro Freak” con Fatman Scoop e Smino, oltre a questo è stata protagonista di una cover story sul LA Times, una performance per Colors, una sfilata di Balenciaga e Adidas durante il Vogue Runway Show. Doechii è stata menzionata nei best of 2022 di testate come Rolling Stone, Vulture, Complex e altri.

L’industria ha premiato Doechii per i traguardi raggiunti con una nomination come Push Performance of the Year agli MTV VMAs 2022 e come Best New Artist ai Soul Train Music Awards 2022. Ha avuto il suo debutto in un late-night TV show partecipando al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, performato ai BET Awards 2022, e preso parte ai Billboard’s Women In Music Event di Febbraio con “Persuasive” e “Crazy”.

Con “What It Is (Block Boy)” featuring Kodak Black, Doechii dà inizio ad una nuova fase carica di arte.

Comunicato Stampa