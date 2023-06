Il Pagante fuori il video di “Poveri mai”

Share

Da quando è stato presentato in anteprima al pubblico del Nameless Festival, passando per la release del 9 giugno (in licenza con Believe Artist Services), fino alla recentissima esibizione in Piazza Duomo a Milano per LOVE MI, POVERI MAI non ha mai smesso di risuonare nelle casse dei principali club e festival estivi, trascinando con sé tutta l’esplosiva carica live de IL PAGANTE.

Per entrare con ancora più forza nell’immaginario dissacrante di POVERI MAI, spassosa incursione nel quotidiano di chi è disposto a ricorrere a qualsiasi escamotage per generare guadagni senza sforzi, arriva oggi su Youtube il videoclip che si rivela in tutta la sua iconicità già dai primi frame.

L’irriverente cameo-spot sulle frequenze di TELE POVERI MAI con l’imprenditore Lorenzo Ruzza (Ruzza Orologi) e il Marketing Advisor Big Luca fa da stargate alle prime sequenze del video, che nelle mani del regista Davide De Meo diventa un piccolo serratissimo action movie dalle tinte brillanti, con protagonisti Eddy Veerus e Brancar nei panni di truffaldini trader online con le forze dell’ordine alle calcagna. L’irriducibile duo tutto raggiri e bella vita, tra fiammanti auto di lusso e villoni con vista wow, non è disposto a rinunciare al suono dei soldi, e anche in mezzo ad un “mare di guai” architetta -con aplomb da perfetta coppia a delinquere- nuovi machiavellici modi per farla franca e non interrompere il sogno di essere “poveri mai”.

L’estate diPOVERI MAI è appena iniziata e già si preannuncia elettrizzante: il progetto multiplatino 100% milanese che è a tutti gli effetti uno dei più dilaganti fenomeni socio-musicali dell’ultima decade promette di continuare a far ballare senza sosta il pubblico de IL PAGANTE SUMMER TOUR, la nuova avventura live prodotta da Cielo Booking che sta toccando i principali festival e club estivi d’Italia e d’Europa, per oltre 50 appuntamenti sulle note dei brani più iconici de IL PAGANTE.

IL PAGANTE

Duo milanese attualmente composto da Roberta Branchini e Eddy Veerus, dietro al successo del progetto IL PAGANTE c’è tutto un team di creativi che, negli ultimi 13 anni, ha scelto la via della musica per raccontare e fotografare vizi e virtù, sogni e manie della propria generazione. Nato nel 2010 come pagina Facebook, ironizzando sullo stile di vita dei milanesi a partire dal mondo dei PR e dei “paganti” in discoteca, il gruppo diventa in breve tempo virale sul web grazie a hit come “Pettinero”, “Vamonos”, “Bomber”, macinando milioni di views sui social e consolidandosi come trend setter di lifestyle giovanile apprezzato in Italia e all’estero. Una carriera pluridecennale, con tre album all’attivo (“Entro In Pass” del 2016, Disco di Platino, “Paninaro 2.0” del 2018, Disco di Platino, e “Devastante” del 2022) e costellata di successi e certificazioni, grandi collaborazioni, featuring e cameo in numerosi videoclip e un’intensa attività live nei più importanti club e festival nazionali e non, li traghetta verso il nuovo singolo “Poveri Mai” e il SUMMER TOUR che sta toccando l’Italia e l’Europa.

Comunicato Stampa: Goigest