Da oggi disponibile il nuovo singolo di Shakira

Da oggi è disponibile in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica il 7 luglio “COPA VACIA“, il nuovo singolo dell’iconica artista multiplatino pluripremiata ai GRAMMY e ai Latin GRAMMY Awards SHAKIRA in collaborazione con la superstar colombiana da oltre 2 MILIARDI di stream MANUEL TURIZO.Online anche il videoclip musicale, co-diretto da Shakira e dal suo collaboratore di lunga data Jaume de la Iguana. Il video è stato trasmesso in anteprima su MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop in tutto il mondo e sui Billboard di Times Square.Il precedente singolo “Acróstico“, uscito lo scorso mese e dedicato ai figli, ha raggiunto la Top 10 della classifica globale di Spotify con oltre 150 milioni di stream. Il primo brano dell’artista uscito nel 2023 “Music Sessions Vol. 53” con Bizarrap ha fatto la storia debuttando alla #1 a livello mondiale e battendo 14 Guinness World Records. Al momento è la canzone in lingua spagnola ad aver accumulato il maggior numero di stream di tutti i tempi in un solo giorno ed è il 5° debutto più alto nella storia di Spotify. In 24 ore la canzone ha battuto record accumulando oltre 14 milioni di stream su Spotify e oltre 52 milioni di visualizzazioni su YouTube. La performance al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon è una delle esibizioni musicali più viste di sempre.Shakira, inoltre, è stata premiata come la prima Latin Woman of the Year di Billboard al gala inaugurale di Mujeres Latinas en la Música, noto anche come Latin Women in Music. Questo risultato si aggiunge a un anno eccezionale per l’icona mondiale, che è stata la prima artista ad avere 2 brani alla #1 della Global Top 50 su Spotify e ad entrare nelle top 10 delle classifiche Billboard 200 e Billboard Hot 100. Ha inoltre ottenuto i 2 più alti piazzamenti per brani in lingua spagnola di un’artista femminile nella Billboard Hot 100 con “Sessions #53” e “TQG”. Shakira detiene già il record di artista latina con più dischi venduti nella storia, e ha continuato a consolidare il suo status di leggenda nell’ultimo anno grazie al successo travolgente dei suoi quattro ultimi successi “Te Felicito”, “Monotonía”, “Music Sessions #53” e “TQG“.Cantautrice colombiana di fama mondiale, Shakira ha venduto oltre 95 MILIONI di copie in tutto il mondo e durante la sua carriera ha vinto 3 GRAMMY Awards e 12 Latin GRAMMY Awards, oltre a numerosi World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards. È l’artista latina più cliccata su YouTube e una delle 5 più visualizzate di tutti i tempi, con più di 20 MILIARDI di views, oltre ad essere l’artista femminile latina con più stream su Spotify. L’ultimo album “El Dorado”, certificato ORO in Italia, è arrivato alla #1 su iTunes in 37 Paesi e ha vinto il Best Pop Vocal Album ai Latin Grammy Awards del 2017 e il Best Latin Pop Album ai Grammy Awards del 2018. Con oltre 10 MILIARDI di stream, è una delle artiste femminili con il maggior numero di ascolti streaming di sempre. Il suo singolo “Monotonía” con Ozuna è il più grande debutto in lingua spagnola del 2022, il più grande debutto femminile da solista su YouTube e il più grande debutto della sua carriera. Al momento della sua uscita, il video era alla #1 tra le tendenze su YouTube, sia a livello globale che in oltre 20 paesi nella classifica di YouTube Music. Continua inoltre a essere alla #1 nelle classifiche Latin Airplay e Tropical Airplay di Billboard. “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53”, oltre ad aver infranto record su record su Spotify, ha debuttato alla #9 della Billboard Hot 100, rendendo così Shakira la prima donna solista a raggiungere la Top 10 della classifica con una canzone registrata in spagnolo. Ha anche battuto il record di tutti i tempi per maggior numero di ascoltatori mensili per un artista latino nella storia di Spotify. “BZRP Music Sessions #53” è diventata la canzone latina più veloce a raggiungere 100 milioni di stream. In questo momento, Shakira è al sesto posto al mondo tra gli ascoltatori mensili di Spotify. Attualmente sta registrando il suo prossimo album in studio.

Comunicato Stampa