Sophie and The Giants al Klimt’s Ladies

Sophie and The Giants e Max Forleo si aggiungono alla terza edizione del Klimt’s Ladies.

Nuova data italiana (giá preannunciato l’appuntamento milanese al Fabrique di settembre) per l’artista inglese Sophie Scott, leader della band Sophie and The Giants attualmente lanciata con il nuovo singolo “Paradise”, uscito il 16 giugno in collaborazione con il celebre DJ tedesco Purple Disco Machine e giá oltre il milione e mezzo di stream su Spotify sarà a Piacenza il prossimo 17 luglio all’interno della rassegna musicale e letteraria Klimt’s Ladies #Klimtsladies Organizzata da Fedro SCS Onlus www.fedrocooperativa.com

In apertura il cantautore italiano Max Forleo, che sta portando in Europa il nuovo album “Dreams & Decadence”, in cui space rock e folk si intrecciano in una tessitura densa ed intima, unendo musica elettronica e acustica.

Chiostro Ex Convento di Santa Chiara, Piacenza

lunedì, 17 luglio 2023 ore 21:30

Ingresso: 28 euro

Sono aperte le prevendite su Ticketone

https://www.ticketone.it/event/sophie-and-the-giants-chiostro-ex-convento-di-santa-chiara-17281000/

Comunicato Stampa: E-Grapes PR