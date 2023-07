Damien Rice in concerto a Venezia

Share

Un evento unico, in uno dei teatri lirici più prestigiosi al mondo. Damien Rice, uno dei più importanti cantautori internazionali del nostro tempo, sarà al Teatro La Fenice di Venezia martedì 11 luglio (ore 21.00, ultimi biglietti disponibili), nel concerto organizzato da Veneto Jazz e Zen Production, nell’ambito della rassegna AAVV Autori Vari Indipendenti, in collaborazione con Vigna PR, Concerto Music e Live Nation.

Dopo la pubblicazione degli album “O”, “9” e del più recente “My Favourite Faded Fantasy”, l’artista continua con i suoi live in tutto il mondo. Contraddistinto sempre da uno stile non convenzionale e dal piacere per l’improvvisazione, il cantautore ha dato il via nel 2023 in un nuovo grande tour, che, oltre all’Italia, toccherà alcune delle principali città europee e mondiali, portando sul palco la sua energia positiva e sempre comunicando una delicata sensibilità che rende il suo personaggio sincero e non costruito.

Damien Rice è un artista unico ed eclettico, la cui vita da nomade lo ha portato spesso a cantare per le strade, viaggiando di città in città, ma che non gli ha precluso di raggiungere i più importanti palchi del mondo. Amatissimo anche in Italia, Paese che lo ha accolto per alcuni mesi in Toscana nel 1999, il cantautoreè pronto a riportare la sua musica anche da noi e ad incontrare i fan italiani.

Irlandese classe 1973, DAMIEN RICE è uno dei folksinger simbolo degli ultimi 20 anni. Animo nomade e girovago, che porta la sua musica nel mondo imbracciando la chitarra e cantando per le strade, trae le sue ispirazioni da Jeff Buckley, Leonard Cohen e Nick Drake. Dopo l’esperienza indie con i Juniper e un viaggio in Europa di tre anni, che conta anche un soggiorno in Toscana nel 1999, l’artista torna a Dublino e pubblica il suo album d’esordio, “O”, registrato e autoprodotto in casa. Nell’album RICE suona chitarra, piano, basso, clarinetto e percussioni e racchiude molte esperienze di vita, una raccolta di languide e misteriose ballate che cantano di sentimenti e passioni agrodolci. Il cantautore pubblica poi altri due album, “9” nel 2006, che lo consacra come uno dei cantautori di riferimento nella scena folk mondiale, e, dopo un periodo di silenzio e ritiro a vita privata, “My Favourite Faded Fantasy”, rilasciato nel 2014 con la co-produzione Rick Rubin. Grazie al suo stile unico e riconoscibile, RICE preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist, e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo sta progettando un altro tour in barca a vela nel Mediterraneo che partirà nell’estate del 2023.

