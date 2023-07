“Rodeo” il nuovo singolo di Anice

Share

In ANICE c’è il calore del R&B più puro. La cultura americana diventa non solo punto di riferimento ma anche una forma di libertà, una dimensione dove poter creare, mescolare e sperimentare con diversi sound. Tutto questo e altro lo sentiamo in “RODEO”, il nuovo singolo, prodotto da BRAIL, fuori venerdì 14 luglio, che segna il suo ingresso nel roster di Epic Records Italy/Sony Music Italy.

Dentro “RODEO” c’è il mondo della strada unito al cowboycore. Le sonorità urban e dembow ci trasportano nel silenzio della città che viene interrotto solamente dai rombi dei motori e dalla potenza di un amore.

“Milano di notte diventa lo scenario di una storia d’amore che assomiglia a una gara tra auto, a un rodeo: una corsa selvaggia che esplode in un drop che ha come protagonisti un’armonica e il rombo di un motore – racconta anice – Voglio che nella mia musica ci sia quell’energia di Houston e New Orleans, dei bambini che ballano per strada a tutte le ore”.

L’artista torna dopo averci incantato con il suo ultimo singolo “SUPERNOVA” (https://island.lnk.to/supernova) e aver dato prova del suo talento in “DEDICATION” insieme a Geolier e in “CHANGES” con Vettosi, J Lord e 2Rari, entrambi brani contenuti nel monumentale producer album di NIGHT SKINNY, “BOTOX”.

Il suo nome d’arte anice, oltre ad avere la stessa radice del nome di battesimo – Anna -, arriva dal fascino per il mondo misterioso, poetico e visionario dei poeti maledetti e da ciò da cui erano più attratti: l’anice, ingrediente principale dell’assenzio. Nasce a Imperia nel 1996, cresce in provincia ascoltando cantautrici come Adele, Amy Winehouse e Lana Del Rey, sviluppando così un debole per tutto l’R&B degli anni ‘90.Appena maggiorenne, dopo aver finito le superiori, si trasferisce a Milano per studiare moda e, finita l’università, parte subito per gli Stati Uniti, dove vive per circa 3 anni. Lì capisce davvero che la musica è il suo mondo e trasmettere la sua passione per l’R&B, una volta tornata in Italia, il suo obiettivo. All’inizio del 2022 Night Skinny si accorge di lei e la vuole fortemente nell’ep dei 2Rari, e poi nel suo disco “Botox”. A settembre pubblica il singolo “SUPERNOVA”.

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS