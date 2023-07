Mille fuori oggi il videoclip del suo brano

Share

Quando una canzone evoca immagini ben precise nell’immaginazione di chi ascolta, non la si può fermare. È quello che è successo ad Aksinja, regista e fotografa professionista, che ha espresso il desiderio di dare vita visiva a “QUALCOSA DI STUPENDO”, brano di MILLE contenuto nel suo primo EP “Quanti Me Ne Dai” (ADA Music italy – https://ada.lnk.to/QMND).

Dall’incontro tra le due artiste è nato il videoclip del brano, fuori oggi al link https://youtu.be/MQtOTQ5PxUM, che è stato presentato e proiettato in anteprima da venerdì 7 a domenica 9 luglio al CINEmare di Mare Culturale Urbano, la rassegna di cinema all’aperto in cuffia della sede di Via Giuseppe Gabetti, 15 a Milano.

In “Qualcosa di stupendo” – prodotto da Andrette Loconte per Freak Factory srl- Sara Conti e Tomas Leardini sono i protagonisti di una racconto dolce, passionale e semplice, come soltanto una storia d’amore da farfalle nello stomaco sa essere.

Si ringraziano anche:

Cinematography – Alessandro Crovi

Camera Operator – Antonio Capra

3d Artist – Arianna Capra

Grade – Leonardo Masoero

Roberta Baldanza

Il videoclip di “Qualcosa di stupendo” arriva dopo l’uscita di “BALLO BALLO” feat. Serendipity, cover della celebre sigla della terza edizione di Fantastico 1982, disponibile al link https://ada.lnk.to/balloballo. Una nuova versione che trasporta il brano ai giorni nostri, senza fargli perdere quel gusto elettrico e spensierato che caratterizzava i primi anni 80. Con questo omaggio Mille e i Serendipity ci hanno invitato a festeggiare l’eredità di Raffaella Carrà nel modo che probabilmente lei avrebbe preferito, ballando.

La cantautrice è stata inclusa di recente nel programma Up Next Italia di Apple Music, iniziativa rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti e quest’estate la vedremo protagonista di numerosi appuntamenti live in giro per l’Italia in full band. Queste le date, in costante aggiornamento:

5 MAGGIO – MILANO – MOSSO

11 MAGGIO – ROMA – ALCAZAR

12 MAGGIO – POGGIBONSI (SI) – Bottega26

1 GIUGNO – BERGAMO – Edonè

2 GIUGNO – ROMA – Rino Gaetano day

3 GIUGNO – FERRARA – Blackstar

4 GIUGNO MILANO – IN LIMbo / secret CONCERT

24 GIUGNO – BELLANO (LC) – BELLANO MUSIC FESTIVAL

15 LUGLIO – FARA ROCK – FARA GERA D’ADDA (BG)

21 LUGLIO – MARSIGLIA – CIAO MOKA FESTIVAL

26 LUGLIO – TRUGGIO (MB) – FESTA DELL’UNITÀ

01 AGOSTO – INDIGENO FEST – GOLFO DI PATTI (ME)

3 SETTEMBRE – TBA – ROMA

4 SETTEMBRE – BOLLE DI MALTO – BIELLA

9 SETTEMBRE – MONSUMANNO TERME (PT) – LOVE IS A JUNGLE

I concerti di Mille sono una piccola isola dove poter conoscere tutto il suo mondo: un mercatino vintage con i venditori selezionati direttamente da lei, un angolo dedicato alla lettura dei tarocchi, proprio quelli che lei disegna e poi il suo merchandising, che per il nuovo progetto, si arricchirà di foulard inediti e degli utilissimi asciugamanini.

Mille è una cantautrice e musicista. Ironica e istrionica scrive di sentimenti, di donne, di libertà, le sue canzoni sono polaroid che creano ponti per fuggire dalle ansie quotidiane. Nel suo mondo si canta a squarciagola e si balla. Indie a suo modo, pop a suo modo si sta facendo conoscere dal grande pubblico. È infatti tra i vincitori di Musicultura 2021 durante il quale le viene conferito il Premio della Critica, nel 2022 vince l’1mnext e suona sul palco del concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Durante l’estate 2022 suona dal vivo in numerose occasioni con la sua chitarra elettrica rosa e apre i concerti di Carmen Consoli e Max Gazzè. “Quanti Me Ne Dai” è il suo primo EP che presenta dal vivo nei club italiani e sul prestigioso palco del Primo Maggio di Roma. A giugno entra a far parte del programma Up Next Italia di Apple Music, iniziativa rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

Altre info:

Una laurea in Scienze della Moda e del Costume alle spalle, un progetto parallelo di musica elettronica chiamato Moseek (col quale suona in Italia e oltre confine ed è semifinalista ad Xfactor 9) e una breve, ma intensa, carriera da attrice di teatro. Mille è la direttrice creativa delle sue foto e dei suoi video, è illustratrice e disegna le copertine dei suoi primi singoli. Ha creato il suo merchandising: una collezione di foulard e di asciugamanini e un mazzo di tarocchi da lei reinterpretati.

